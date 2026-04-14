Actualitate

Cum plănuiește PSD să scape de Ilie Bolojan: 3 scenarii posibile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Liderii PSD se vor reuni, luni, 20 aprilie, în sala ”Brătianu” de la Senat, pentru a decide cum să se debraseze de Ilie Bolojan, potrivit unor surse politice citate de Știri pe Surse.

Lderii PSD ar avea pe masă trei scenarii de lucru și vor vota pentru una dintre liniile de acțiune politică.

Scenariile de pe masa liderilor PSD:

*Retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. PSD va spune că premierul nu mai beneficiază de încrederea partidului în Parlament, ceea ce ar echivala cu o pierdere a majorității acestui Guvern.

*Retragerea miniștrilor de la guvernare: Va declanșa o criză politică de amploare în interiorul Guvernului și se va forța demisia premierului Ilie Bolojan.

*Depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului Guvern: aceasta ar fi o soluție extremă și PSD ar avea nevoie de sprijin din opoziție pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan.

În discuțiile cu apropiații din PSD, Sorin Grindeanu le-ar fi explicat că el nu va merge la negocierile cu PNL să le impună acestora o persoană anume, ci le va solicita un profil de premier: ”Un premier care să știe și ceva economie, un premier care să înțeleagă că este al întregii coaliții, să fie și al PSD”.

De asemenea, în discuțiile din interiorul PSD s-ar fi trasat principiul că partidul nu va face un Guvern alături de AUR și, dacă nu se va ajunge la nicio altă soluție, atunci partidul va prefera să treacă în opoziție.

”Cred că e normal să mai stai. Dacă vrei coaliție cu PSD, dar în același timp încerci să împingi PSD în zona AUR, atunci îți asumi. Noi sunt vrem să facem Guvern cu AUR și nu vom susține un Guvern minoritar”, au precizat surse din conducerea PSD.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie”. Datele șocante ale unei analize FMI

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

14 aprilie 2026

De

România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie". Datele șocante ale unei analize FMI FMI a emis nota de analiză lunară pentru România. În analiza celor de la FMI, România stă chiar mai rău decât în cel mai pesimist scenariu luat în calcul inițial, cu o scădere abruptă a încasărilor, cu baza […]

Actualitate

Cum și-ar putea recupera prejudiciul românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în pandemia de Covid-19

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

14 aprilie 2026

De

Cum și-ar putea recupera prejudiciul românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în pandemia de Covid-19 Românii păgubiţi prin practici anticoncurenţiale vor avea, alături de stat, un mecanism mai simplu şi eficient pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu. Conform acestuia, măsurile propuse i-ar ajuta şi pe cei […]

Actualitate

Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 aprilie 2026

De

Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026 Salariile în România vor fi la vedere peste două luni, iar angajatorii nu mai pot întreba candidaţii cât încasau la vechiul job. Din iunie 2026 intră în vigoare şi la noi directiva europeană care impune transparenţa salarială. […]

