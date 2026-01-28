Actualitate

Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă

Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un real pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze.

Medicii avertizează că, în această perioadă, sistemul imunitar este mai scăzut, iar virozele sunt în creștere. Aceștia vin cu câteva recomandări pentru întărirea sistemului imunitar.

În primul rând, odihna. Un somn bun ajută corpul să facă față virusurilor. Specialiștii ne recomandă să dormim între 7 și 9 ore pe noapte pentru ca organismul să fie odihnit. Hidratarea este la fel de importantă. Apa ajută corpul să facă față perioadei reci. Chiar dacă în acest moment, corpul nu mai cere la fel de des să ne hidratăm.

Este indicată și mișcarea, precum mersul pe jos sau plimbările prin parc sau natură. Însă, cel mai important factor pe care oamenii trebuie să-l ia în considerare în sezonul rece este alimentația sănătoasă, fructele și legumele de sezon, iar medicii ne sfătuiesc să bem cât mai multe ceaiuri, precum ceaiurile de cătină sau de tei.

Chiar dacă par niște sfaturi simple, acestea ajută pentru a ne proteja organismul, mai ales că virozele în ultima perioadă au luat amploare atât de aici.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

28 ianuarie 2026

De

Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește estimările anterioare, din 2020, cu privire la finalizarea Autostrăzii A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac, cu o lungime totală de aproximativ 580 de kilometri. „În cazul uneia dintre infrastructuri, autostrada A1 din România, perspectivele s-au îmbunătățit: în prezent, toate […]

Citește mai mult

Actualitate

Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari 

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari Părinții care au un nou născut pot beneficia, în 2026, de indemnizație pentru creșterea copilului, dacă îndeplinesc condițiile legale impuse de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acest drept poate fi socilitat atât de către mamă, cât și de către tată, având, totodată, […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvern minoritar în România? Premierul Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Guvern minoritar în România? Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla” „Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care […]

Citește mai mult