Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un real pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze.
Medicii avertizează că, în această perioadă, sistemul imunitar este mai scăzut, iar virozele sunt în creștere. Aceștia vin cu câteva recomandări pentru întărirea sistemului imunitar.
În primul rând, odihna. Un somn bun ajută corpul să facă față virusurilor. Specialiștii ne recomandă să dormim între 7 și 9 ore pe noapte pentru ca organismul să fie odihnit. Hidratarea este la fel de importantă. Apa ajută corpul să facă față perioadei reci. Chiar dacă în acest moment, corpul nu mai cere la fel de des să ne hidratăm.
Este indicată și mișcarea, precum mersul pe jos sau plimbările prin parc sau natură. Însă, cel mai important factor pe care oamenii trebuie să-l ia în considerare în sezonul rece este alimentația sănătoasă, fructele și legumele de sezon, iar medicii ne sfătuiesc să bem cât mai multe ceaiuri, precum ceaiurile de cătină sau de tei.
Chiar dacă par niște sfaturi simple, acestea ajută pentru a ne proteja organismul, mai ales că virozele în ultima perioadă au luat amploare atât de aici.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește estimările anterioare, din 2020, cu privire la finalizarea Autostrăzii A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac, cu o lungime totală de aproximativ 580 de kilometri. „În cazul uneia dintre infrastructuri, autostrada A1 din România, perspectivele s-au îmbunătățit: în prezent, toate […]
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari Părinții care au un nou născut pot beneficia, în 2026, de indemnizație pentru creșterea copilului, dacă îndeplinesc condițiile legale impuse de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acest drept poate fi socilitat atât de către mamă, cât și de către tată, având, totodată, […]
Guvern minoritar în România? Premierul Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla”
Guvern minoritar în România? Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla” „Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește...
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un...
Știrea Zilei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă...
Curier Județean
FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare
Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de...
28 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate Zona joasă din județul Alba este...
Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...