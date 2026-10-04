Cum îți poți proteja eficient livada de înghețul timpuriu: Recomandări practice ale specialiștilor

Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă pot compromite într-o singură noapte un an întreg de muncă. Pomicultorii știu că, odată ce temperatura a scăzut sub pragul critic, nu mai e nimic de făcut. De aceea, protecția eficientă începe cu mult înaintea alertei meteo.

Știi ce fel de îngheț te amenință?

Specialiștii disting două tipuri. Înghețul prin radiație apare în nopțile senine și calme, când solul cedează căldura către cer, iar aerul rece se acumulează lângă sol. Înghețul advectiv vine odată cu o masă de aer polar, cu vânt, și e mult mai greu de combătut. Majoritatea metodelor active funcționează bine doar împotriva primului tip.

Pragurile critice variază după specie și stadiu. La măr, de exemplu, florile deschise încep să sufere pagube serioase în jurul a -2 °C, iar mugurii în stadii mai timpurii rezistă la temperaturi ceva mai scăzute. La cireș, cais și piersic, florile sunt și mai sensibile. Merită să verifici tabelele de praguri pe stadii fenologice pentru speciile tale.

Ce poți face înainte de sezon?

Alegerea amplasamentului și a soiurilor. Aerul rece curge la vale ca apa și se adună în depresiuni. Pantele ușoare, cu scurgere liberă a aerului, sunt mai sigure decât fundurile de vale. Soiurile cu înflorire mai târzie scapă mai des de îngheț.

Gestionarea solului. Un sol descoperit, umed și tasat acumulează ziua mai multă căldură și o cedează noaptea. Iarba înaltă sau resturile vegetale tăiate mărunt între rânduri împiedică acest transfer, deci cosește iarba scurt înainte de nopțile critice.

Văruirea trunchiurilor cu var sau vopsea specială reflectă lumina și reduce încălzirea excesivă din timpul zilei. Ea protejează mai ales împotriva crăpăturilor de iarnă și întârzie ușor deșteptarea vegetației.

Ce metode active funcționează în noaptea critică?

Irigarea prin aspersiune deasupra pomilor e considerată una dintre cele mai eficiente metode. Când apa îngheață, eliberează căldură latentă, iar stratul de gheață menține țesuturile în jurul lui 0 °C. Condiția esențială este ca aspersiunea să pornească înainte de pragul critic și să continue fără întrerupere până când gheața se topește. O oprire prematură poate agrava pagubele. Metoda cere și debite mari de apă.

Ventilatoarele antiîngheț amestecă aerul cald din straturile superioare cu cel rece de la sol. Ele funcționează doar când există inversiune termică și pierd din eficiență la temperaturi foarte joase. Investiția e mare, deci se justifică mai ales în livezi comerciale.

Încălzitoarele și focurile controlate (lumânări antiîngheț, arzătoare pe combustibil) pot ridica temperatura cu 1-2 °C, dacă sunt amplasate dens și aprinse la timp. Costurile și normele de siguranță limitează utilizarea lor, iar fumul nu ajută prin el însuși, contrar unei credințe răspândite.

Acoperirea cu agrotextil (material netesut) oferă un câștig de 2-4 °C și se potrivește pomilor tineri, arbuștilor fructiferi și suprafețelor mici. Se fixează bine până la sol și se scoate în timpul zilei, ca să nu blocheze polenizarea.

Cum te pregătești din timp?

Urmărește prognozele locale și, ideal, instalează un termometru în livadă, la înălțimea florilor, pentru că temperatura de lângă casă poate diferi cu mai multe grade. Stabilește dinainte pragul la care pornești intervenția și pregătește echipamentul înainte să apară alerta. Un plan improvizat la ora 3 dimineața rareori funcționează.

Pe termen lung, asigurarea culturilor și diversificarea soiurilor, cu perioade diferite de înflorire, reduc riscul de pierdere totală.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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