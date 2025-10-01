Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Municipiul Alba Iulia achiziționează un sistem de monitorizare și verificare video de mare productivitate cu licența centrului de control pe 12 luni (și asistență tehnică inclusă) pentru gestionarea plăților aferente taxei pentru locurile de parcare din oraș și maximizarea veniturilor.
Sistemul de monitorizare și verificare video de mare productivitate va duce la îmbunătățirea modului în care se gestionează plățile aferente taxei pentru locurile de parcare aflate în administrația Municipiului Alba Iulia și maximizarea veniturilor, se precizează în documentația aferentă procedurii lansate în SEAP.
Sistemul de monitorizare și verificare video de mare productivitate cu următoarele componente:
1. Sistem pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate
– camere video de înaltă calitate ANPR (Automatic Number Plate Recognition), sensibile la infraroșu pentru scanarea în orice condiții meteo, pentru detecția plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor parcate paralel, oblic sau perpendicular pe axul drumului pentru scanarea plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor aflate în parcajele situate pe străzile cu sens unic sau dublu sens
– sistem complet de montaj pe autovehicul, fără a aduce schimbări de structură a acestuia (găurire, deformare plastică, etc.); autovehiculul pe care se va monta sistemul este MG ZS EV;
– sistemul va cuprinde componentă de monitorizare și gestiune locală, montată în interiorul vehiculului;
– toate elementele active sau pasive pentru transmisie semnal video;
– platforma software de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare cu posibilitatea de stocare a datelor pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile și generarea de rapoarte configurabile la cerere, precum și procese verbale de constatare și sancționare a contravenței;
– precizia poziționării GPS să nu depășească 0,5 metri;
– comunicație date de mare viteză, min 4G;
– rata detecție LPR de minim 98%;
– acuratețea recunoașterii numerelor de înmatriculare să fie minim 98%;
– să asigure detecția vehiculelor staționare la o viteză a autovehiculului de control de min 49 km/h;
– să asigure o rată de detecție a autovehiculelor staționare de minim 1.000 autovehicule/oră;
– alimentare independentă de autovehiculul de control, cu autonomie de min 12 ore între sesiunile de încărcare;
-distanța față de autovehiculul ce urmează a fi detectat să fie cuprinsă în intervalul minim 0,5 metri- maxim 5 metri;
– detecție simultană stânga-dreapta a autovehiculelor parcate pe străzile cu sens unic, prevăzute cu o singură bandă de circulație pe sens, sau după caz, detecția pe partea stângă sau pe partea dreaptă;
– toate licențele software, integrările cu centrul de comandă, precum și toate componentele hardware necesare;
– actualizare versiuni software și dependințe, gratuite, pe perioada garanției;
– carcasa sistemului va asigura protecția acestuia la intemperii, pătrunderea particulelor de praf și apă;
– temperatura de funcționare: -25 … + 55ºC.
2. Soluție de management pentru sistem monitorizare și verificare video de mare productivitate inclusiv licenta centru de control, gazduire, suport si intretinere
– interfață de administrare back-office accesibilă pe bază de utilizator și parolă, găzduită într-un serviciu de cloud computing inclus pe perioada garanției;
-serviciul de cloud computing va îndeplini minim următoarele caracteristici: disponibilitate minim 99,9%, scalabilitatea resurselor funcție de necesități, creearea de copii de siguranță automatizat, redundanță alimentare electrică și comunicații;
– prezentarea peste o hartă care să conțină ca reper minim rețeaua stradală, a tuturor echipamentelor pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate aflate în traseu și prezentarea detaliată a activităților efectuate și curente;
– raportarea tuturor operațiunilor de scanare efectuate, cu status la nivel de echipament a situației drepturilor de parcare în baza numărului de înmatriculare ca identificator;
– întreținerea și analiza la distanță, analiză defecțiuni până la nivel hardware;
– posibilitatea de integrare cu aplicații terțe prin API, cu integrare cu sistemele de plată a parcărilor publice pentru preluarea situației drepturilor de parcare;
– soluția va fi livrată împreună cu echipamentele hardware și toate licențele software necesare care să permită utilizarea acestuia simultan de către doi operatori din centrul de comandă; – soluția va funcționa pentru un număr nelimitat de echipamente pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate din teren;
– soluția va include modul de raportare și statistici standard.
