Cum a rămas un bărbat din Alba și cu banii luați și fără cabană de Revelion: Polițiștii au REȚINUT un tânăr din Mediaș

Serviciul Turism al Primăriei Alba Iulia devine Centru Cultural Creativ, cu aproape 50 de posturi de bugetari! Ce rol va avea

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de votat, în cadrul ședinței din data de 28 martie 2023, înființarea Centrului Cultural „CREATIV” Alba lulia.

Numărul maxim de posturi pentru aparatul Centrului este de 47, inclusiv managerul.

Potrivit proiectului de hotărâre, următoarele imobile vor intra în componența sa:

a) Corpul E al Palatului Principilor Transilvaniei aflat în Alba lulia, str. Militari, nr. 4, jud. Alba, CF 85894-C1-U2 Alba lulia;

b) Curtea Palatului Principilor Transilvaniei aflat în Alba lulia, str. Militari, nr. 4, jud. Alba, CF 85896Alba lulia;

c) Spațiul Muzeal Principia aflat în Alba lulia, Piața Centrală a Cetății, jud. Alba, CF 115177 Alba lulia;

d) Spațiul 11 Contragarda Ravelinului Sf Mihail aflat în Alba lulia, Aleea Sf Capistrano, nr. 28, jud. Alba, CF 119170-C8 Alba lulia;

e) Centrul de resurse aflat în Alba lulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba, CF 84246 Alba lulia;

f) Galeriile municipale de artă aflate în Alba lulia, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 111, bl. M10, et. parter, ap. UI, jud. Alba, CF 70476-C1-U23 și Alba lulia, bd. 1 Decembrie 1918, bl. M9, et. parter, ap. 27, jud. Alba, CF 75990-C1-U11;

g) Spațiul CAPONIERA aflate în Alba lulia, Cetatea Alba Carolina, jud. Alba, CF 84235 Alba lulia

Centrul Cultural „CREATIV” Alba lulia – Direcție de Cultură este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din alocații de la bugetul local, de interes local, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Alba lulia.

Misiunea Centrului Cultural „CREATIV” Alba lulia – Direcție de Cultură este de promovare a culturii și artei naționale și universale, de a contribui activ la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea creativității contemporane prin diseminarea fenomenului cultural și derularea de proiecte și programe culturale în concepție integratoare și pluridisciplinară, valorificarea, promovarea și conservarea patrimoniului istoric al Municipiului Alba lulia, dezvoltarea turismului și vizibilității destinației turistice si culturale de excelentă Alba lulia / Cetatea Alba lulia.

Centrul Cultural „CREATIV” Alba lulia – Direcție de Cultură are drept scop promovarea culturii, în toate formele ei moderne și tradiționale, informarea și educarea permanentă a cetățenilor în spiritul democrației cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație. în acest sens, Centrul are ca obiect de activitate:

a) organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe proprii și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate;

b) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală, precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;

c) oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al cetățenilor la viața culturală;

d) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii și a patrimoniului cultural imaterial;

e) dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de exprimare artistică;

f) realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în publicații și cărți de specialitate;

g) inițierea și sprijinirea proiectelor de promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a meșteșugurilor și a artei populare autentice;

h) afirmarea valorilor morale, artistice, tehnice și stimularea creativității și talentului;

i) promovarea și dezvoltarea activităților cultural-artistice;

j) editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit obiectului de activitate;

k) dezvoltarea parteneriatului și a schimburilor culturale;

l) alte activități specifice cultural-artistice;

m) informare și promovare turistică;

n) constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;

o) cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;