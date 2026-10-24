Video | Gala Tineretului din România 2026, la Alba Iulia: Peste 125 de inițiative în competiția națională dedicată tinerilor
Gala Tineretului din România 2026, la Alba Iulia: Peste 125 de inițiative în competiția națională dedicată tinerilor
Municipiul Alba Iulia găzduiește, sâmbătă, 24 octombrie, Gala Tineretului din România 2026, un eveniment dedicat recunoașterii proiectelor care contribuie la dezvoltarea tinerilor și a comunităților. Peste 125 de inițiative au fost înscrise în competiția din acest an, organizată sub sloganul „Tinerii transformă România”.
Alba Iulia devine, în această toamnă, un punct de întâlnire pentru organizații de tineret, lucrători de tineret, studenți și reprezentanți ai societății civile din întreaga țară. Gala Tineretului din România 2026 este programată la Casa de Cultură a Studenților, începând cu ora 17:00, și se desfășoară în contextul în care municipiul deține titlul de Capitala Tineretului din România pentru anul 2026.
Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului inițiativele care au generat rezultate concrete, au creat oportunități pentru tineri și au contribuit la dezvoltarea comunităților locale. Dincolo de festivitatea de premiere, gala reprezintă o formă de recunoaștere a muncii depuse de organizații, grupuri informale și profesioniști implicați în sectorul de tineret.
Peste 125 de inițiative, înscrise în competiția din acest an
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, peste 125 de inițiative au fost înscrise la ediția din 2026. Participanții provin dintr-un sector divers, care include organizații ce desfășoară activități pentru tineri, lucrători de tineret, case de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.
După încheierea perioadei de înscriere, desfășurată între 16 și 30 septembrie, candidaturile au intrat în etapa de jurizare. Evaluarea este realizată de specialiști cu experiență în domeniul tineretului și în ariile tematice ale competiției, provenind atât din structuri guvernamentale, cât și din sectorul neguvernamental.
Proiectele eligibile au fost implementate în intervalul 1 septembrie 2025 – 15 septembrie 2026. Prin această selecție, organizatorii urmăresc să evidențieze inițiativele care răspund nevoilor tinerilor și care contribuie la dezvoltarea participării, educației, incluziunii și implicării civice.
Domenii diverse, de la educație și sănătate la implicare civică și mediu
Competiția din acest an acoperă o gamă largă de domenii relevante pentru dezvoltarea tinerilor. Printre ariile vizate se numără inovația, sănătatea și bunăstarea, participarea civică, educația non-formală, cultura și industriile creative, protecția mediului, incluziunea socială, dezvoltarea rurală, cooperarea și mobilitatea internațională.
Sunt incluse și proiecte dedicate mediului studențesc, recunoscând rolul instituțiilor și structurilor asociative în dezvoltarea unor experiențe educaționale și comunitare relevante.
Prin diversitatea categoriilor, gala pune în valoare atât inițiativele care răspund unor probleme concrete din comunități, cât și proiectele care creează contexte noi de învățare, colaborare și implicare pentru tineri.
Pe lângă premiile acordate pe categorii, organizatorii au anunțat distincții speciale precum „Premiul de popularitate”, „Junior ONG” și „Lucrătorul de tineret al anului 2026”. Acestea evidențiază, între altele, susținerea publicului, inițiativele organizațiilor aflate la început de drum și contribuția profesioniștilor care lucrează direct cu tinerii.
Alba Iulia, în centrul agendei naționale de tineret
Organizarea galei la Alba Iulia se înscrie în programul mai amplu asociat titlului de Capitala Tineretului din România 2026. Orașul găzduiește, în perioada 21–25 octombrie 2026, și cea de-a XI-a ediție a Summitului Tinerilor, desfășurată sub conceptul „Find Your Way”.
Summitul reunește tineri, organizații, specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice pentru ateliere, dezbateri, schimburi de experiență și dialog despre viitorul comunităților. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, la deschiderea oficială din 22 octombrie au participat peste 400 de tineri din diferite regiuni ale țării.
Programul Summitului include teme legate de identitate, tehnologie și comunitate, iar participanții au ocazia să discute despre modalități concrete prin care tinerii pot contribui la deciziile și proiectele care le influențează viața.
În același context, Alba Iulia găzduiește etapa finală a competiției pentru desemnarea Capitalei Tineretului din România 2028, cu anunțarea orașului câștigător programată pentru 24 octombrie.
Astfel, gala nu reprezintă un eveniment izolat, ci face parte dintr-o perioadă în care municipiul își consolidează rolul de spațiu de întâlnire și colaborare pentru sectorul de tineret din România.
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