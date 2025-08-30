Cum a fost înșelat un vârstnic de 81 de ani, din Alba, cu 6.000 de lei pentru o operație oftalmologică fictivă. Escrocul nu era la prima faptă de acest gen

Un vârstnic de 81 de ani, din Alba, înșelat cu 6.000 de lei pentru o operație oftalmologică fictivă. Escrocul nu era la prima faptă de acest gen

Un bărbat de 81 de ani, venit la Alba Iulia ca să se opereze la ochi, a căzut în plasa unui escroc. Vârstnicul era, în 21 februarie 2023, în autogara din Alba Iulia și discuta cu alte persoane despre faptul că avea nevoie de o operație la ochi.

Gheorghe Roman, un escroc notoriu, l-a văzut și a depistat imediat posibilitatea de a face bani cu ușurință. L-a abordat pe vârstnic și i-a spus că îi poate rezolva el operația la ochi, fiind chiar „împuternicit” de un medic în acest sens. Pentru aceasta, însă, trebuia să îi plătească suma de 6.000 de lei.

Vârstnicul a fost de acord, dar a zis că nu are suma de bani la el. Escrocul i-a răspuns că nu este nicio problemă și că pot merge la locuința lui pentru a lua suma necesară pentru operație. Au mers împreună până la Vinerea, orașul Cugir, unde Gheorghe Roman a primit cei 6.000 de lei.

Ulterior, au revenit la Alba Iulia, iar escrocul a susținut că operația urma să aibă loc a doua zi, iar vârstnicul trebuia să se cazeze la un hotel. A dus-o pe victimă la complexul hotelier, unde a plătit 550 de lei pentru cazare, după care i-a transmis că merge în oraș ca să cumpere de mâncare. Escrocul nu s-a mai întors, iar după circa o oră victima acestuia și-a dat seama că a fost înșelată.

Acesta a fost depistat după două zile, în 23 februarie 2023. Era îmbrăcat cu aceleași haine, fiind recunoscut de către victimă și de recepționera de la hotel.

„Instanţa are în vedere faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptei, aspect care a condus la judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei. De asemenea, se are în vedere faptul că acesta are studii 12 clase, în prezent este încarcerat la PNT Aiud şi nu este la prima incidenţă cu legea penală.

De asemenea, se are în vedere faptul că inculpatul a indus în eroare o persoană care la acel moment avea vârsta de 81 de ani, profitând de vârsta acestuia şi de faptul că nu era însoţit de o altă persoană. Raportat la împrejurarea că inculpatul nu este la prima interacţiune cu legea penală, astfel cum rezultă din fişa de cazier, dar şi prin raportare la modalitatea de comitere a faptei, se reţine că este necesară aplicarea unei pedepse de 9 luni închisoare”, a stabilit magistratul de la Judecătoria Alba Iulia.

Prin hotărârea din 27 iunie 2025, s-a mai decis că bărbatul trebuie să execute în regim de detenție pedeapsa, raportat la starea de recidivă postexecutorie. Cu alte cuvinte, Gheorghe Roman a mai fost condamnat în trecut, pentru fapte similare.

Cele două părți s-au înțeles cu privire la bani, astfel încât inculpatul nu a mai fost obligat să restituie suma primită pe nedrept.

