Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe
România este pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește rata de deținere a locuințelor, cu un procent de aproape 94%, conform unui studiu.
Indicatorul plasează România în elita mondială a accesului la proprietate, alături de Coreea de Sud și Polonia, depășind numeroase economii dezvoltate din Europa de Vest și America de Nord.
În cazul țării noastre, una din cauze are la bază decizia FSN și a președintelui de atunci, Ion Iliescu, din 1990, de a permite chiriașilor de la stat să cumpere cu prețuri modice imobilele în care locuiau.
Analiza, care a evaluat 36 de țări, a luat în calcul nu doar rata de deținere a locuințelor, ci și evoluția acesteia în ultimii cinci ani, modificările anuale ale prețurilor, precum și indicatori de accesibilitate, precum veniturile și costurile esențiale de trai.
În acest context, România a obținut un scor de 77,95 în indexul de deținere a locuinței. Deși în ultimii cinci ani rata de proprietate a scăzut ușor, cu 1,98%, nivelul rămâne cel mai ridicat din lume. Totodată, studiul arată că prețurile locuințelor au crescut cu 5,19% doar în ultimele 12 luni, un ritm care începe să pună presiune pe accesibilitate, în special pentru tineri și pentru cei aflați la prima achiziție.
Datele evidențiază diferențe majore între regiunile europene. Europa de Est și de Nord, cu exemple precum România, Polonia și Letonia, înregistrează rate de deținere a locuințelor semnificativ mai mari decât multe state din Europa de Vest.
Explicațiile țin atât de factori culturali, unde proprietatea este văzută ca un obiectiv esențial de viață, cât și de costuri istorice mai reduse și politici favorabile de privatizare a fondului locativ.
sursa: Agerpres
