Actualitate

Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe

România este pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește rata de deținere a locuințelor, cu un procent de aproape 94%, conform unui studiu.

Indicatorul plasează România în elita mondială a accesului la proprietate, alături de Coreea de Sud și Polonia, depășind numeroase economii dezvoltate din Europa de Vest și America de Nord.

În cazul țării noastre, una din cauze are la bază decizia FSN și a președintelui de atunci, Ion Iliescu, din 1990, de a permite chiriașilor de la stat să cumpere cu prețuri modice imobilele în care locuiau.

Analiza, care a evaluat 36 de țări, a luat în calcul nu doar rata de deținere a locuințelor, ci și evoluția acesteia în ultimii cinci ani, modificările anuale ale prețurilor, precum și indicatori de accesibilitate, precum veniturile și costurile esențiale de trai.

În acest context, România a obținut un scor de 77,95 în indexul de deținere a locuinței. Deși în ultimii cinci ani rata de proprietate a scăzut ușor, cu 1,98%, nivelul rămâne cel mai ridicat din lume. Totodată, studiul arată că prețurile locuințelor au crescut cu 5,19% doar în ultimele 12 luni, un ritm care începe să pună presiune pe accesibilitate, în special pentru tineri și pentru cei aflați la prima achiziție.

Datele evidențiază diferențe majore între regiunile europene. Europa de Est și de Nord, cu exemple precum România, Polonia și Letonia, înregistrează rate de deținere a locuințelor semnificativ mai mari decât multe state din Europa de Vest.

Explicațiile țin atât de factori culturali, unde proprietatea este văzută ca un obiectiv esențial de viață, cât și de costuri istorice mai reduse și politici favorabile de privatizare a fondului locativ.

sursa: Agerpres

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu: „Un plan de evacuare îți poate salva viața”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 27 de minute

în

24 ianuarie 2026

De

Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu „Un plan de evacuare poate face diferența în cazul unui incendiu”, a transmis, miercuri, 21 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a făcut o serie de recomandări pentru populație. „Un plan de evacuare îți poate […]

Citește mai mult

Actualitate

ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Lapte praf destinat sugarilor, retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 ianuarie 2026

De

ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Lapte praf destinat sugarilor, retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus Este alertă alimentară în România și un sortiment de lapte praf destinat sugarilor a fost retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

24 ianuarie 2026

De

Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit” Nicușor Dan a participat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române la Focșani, unde au fost atât momente solemne, cât și […]

Citește mai mult