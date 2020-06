Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ce nume se sărbătoresc pe 29 iunie

Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Petru și Pavel

Ortodocșii îi celebrează în 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica în această zi, dintre care peste 370.000 sunt bărbaţi.

Numele Petru vine din gr. pétros și aram. kepha, având înțelesul de „piatră”, „stâncă”). Moștenit, la noi, din latina populară, în forma Chetru (Sanchetru, de la Sanctus Petrus), numele a fost reintrodus ulterior pe filiera greco-slavă, formele lui românești cele mai răspândite fiind Petru, Pătru și Petre (diminutive: Petruț, Pătruț, Petruș, Pătruș, Petrică, Petrișor etc.), cu femininul Petra (diminutive: Petruța, Pătruța, Petrica ș. a.).

Numele mic Petru stă și la originea multor nume de familie (dintre care unele au fost inițial tot nume de botez: Petrea, Petrache, Pătrașcu etc.). Petroniu și Petronela (nume rare la noi, cu caracter neologic și livresc) n-au legătură etimologică cu numele grecesc al apostolului, ci provin din vechiul nume latin Petronius (de la petro, „berbec”), potrivit crestinortodox.ro.

Citește și: cele mai frumoase felicitări de Sfinții Petru și Pavel

Sursa citată arată că Pavel este forma românească a lui Paul (lat. Paullus, explicat prin adjectivul paullus, „mic”), încetățenită sub influenta greco-slavă. La noi, formele cele mai răspândite ale numelui au fost Pavel, Paval, Pavlu, Pavle (ultimele trei ieșite azi din uz), cu diminutive ca Pavelică, Pavalaș, Pavu etc. (pentru femei: Pavelina, Paulina, Polina, cu diminutive rare ca Paulica, Paulita, Pavelica, Pavelița, Pavaluța etc.).

Paul (pronuntat uneori Pol și diminutivat mai ales Paulică) și Paula sunt forme neologice, ajunse la noi sub influența occidentală, mai ales catolică. La fel și Paulin (care apare însă mult mai rar) și chiar Paulina (deși acesta din urmă are și unele precedente locale). Ca și numele Petru, Pavel/Paul stă la baza multor nume de familie (Pavelescu, Pavlovici, Păulescu, Paulian etc.).