CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupa O negativ: „Un tânăr care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicate are nevoie de sânge”

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a publicat un mesaj, astăzi, 24 februarie 2026, prin care roagă oamenii să doneze sânge, grupa O negativ, de urgență.

Mai exact, un tânăr care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicat are nevoie de sânge, grupa O negativ. Anunțul a fost publicat pe o rețea de socializare:

„Un tânăr, care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicate, are nevoie de sânge, grupa O negativ. În lipsa sângelui, el nu poate fi operat. Vă rugăm să-l ajutați! Vă mulțumim!

Program: Luni–Vineri: 7.30–11.00

Telefon: 0258 834 050

O negativ”, se arată în mesajul transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

