CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupa O negativ: „Un tânăr care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicate are nevoie de sânge”
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a publicat un mesaj, astăzi, 24 februarie 2026, prin care roagă oamenii să doneze sânge, grupa O negativ, de urgență.
Mai exact, un tânăr care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicat are nevoie de sânge, grupa O negativ. Anunțul a fost publicat pe o rețea de socializare:
„Un tânăr, care va fi supus unei intervenții chirurgicale complicate, are nevoie de sânge, grupa O negativ. În lipsa sângelui, el nu poate fi operat. Vă rugăm să-l ajutați! Vă mulțumim!
Program: Luni–Vineri: 7.30–11.00
Telefon: 0258 834 050
O negativ”, se arată în mesajul transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
