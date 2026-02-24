Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

De

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele A pozitiv și A negativ.

,,Anunț important

Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele A pozitiv și A negativ, pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă. Va rugăm să-i ajutați! 

Program : Luni-Vineri; 7.30-11.00 

Telefon: 0258834050

A pozitiv 

A negativ”, se arată într-un mesaj transmis de CTS Alba.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

