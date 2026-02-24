CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele A pozitiv și A negativ.
,,Anunț important
Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele A pozitiv și A negativ, pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă. Va rugăm să-i ajutați!
Program : Luni-Vineri; 7.30-11.00
Telefon: 0258834050
A pozitiv
A negativ”, se arată într-un mesaj transmis de CTS Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
