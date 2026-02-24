CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: ,,Pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele A pozitiv și A negativ.

,,Anunț important

Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele A pozitiv și A negativ, pentru doi pacienți aflați în stare deosebit de gravă. Va rugăm să-i ajutați!

Program : Luni-Vineri; 7.30-11.00

Telefon: 0258834050

A pozitiv

A negativ”, se arată într-un mesaj transmis de CTS Alba.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

