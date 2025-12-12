CSU Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-3 (0-1), în Liga 3 | Studenții, eșec la ultima reprezentație din 2025 în Seria 7

CS Universitar Alba IuliaCS Universitar Alba Iulia a suferit un eșec greu, pe „Pielarul”, la ultima reprezentație din 2025, 1-3 (0-1) cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Juniorul Bogdan Șteta a realizat un hat-trick, punctând în minutele 22, 53 și 83. Golul de onoare l-a reușit Pandor (88)

A fost a treia înfrângere consecutivă pentru „alb-albaștrii”, care au pierdut 5 din ultimele 6 dispute și se clasează pe poziția a noua a ierarhiei, fiidn depășiți de CIL Blaj

Se înfruntă vecinele din clasament, două formații în criză, universitarii pierzând 4 din ultimele 5 dispute. Nici vizitatorii nu se simt mai confortabil, având numai două puncte acumulate în 4 întâlniri.

Foto: CSC Ghiroda și Giarmata Vii

