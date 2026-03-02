CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin
CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin, speranțe
CSȘ Blaj s-a calificat la turneul semifinal Under 15 la volei masculin într-o manieră categorică, echipa din „Mica Romă” condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man trecându-și în cont numai victorii, fără a ceda vreun set!!!
Citește și: CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin!
Alături de CSȘ Blaj s-a calificat în etapa superioară și cealaltă reprezentantă a Albei, CS Ocna Mureș (antrenor Lucian Victoratos), locul secund în Grupa D a speranțelor.
„Această calificare este rezultatul unui efort comun sportivi, părinți și antrenori. Mergem cu încredere la turneul semifinal pentru a demonstra că locul nostru este acolo, printre cei mai buni. Felicitări tuturor”, a declarat antrenorul Alexandru „Delu” Man, cel care se identifică de decenii bune cu performanța în voleiul juvenil din Ardeal.
CSȘ Blaj este singura formație din țară la această categorie, dintre cele 23 de participante, care a realizat victorii pe linie și nu a cedat niciun set adversarelor în cele 12 partide susținute (4 turnee). La finele ultimului turneu, disputat în Sala „Timotei Cipariu”, ierarhia Grupei D este următoarea: 1. CSȘ Blaj 36 (36-0), 2. CS Ocna Mureș 27 (27-10), 3. CSU UV Timișoara 16 (18-23), 4. CSȘ Bega Timișoara 10 (12-28), 5. Viitorul Florești 1 (4-36).
Turneul semifinal va cuprinde grupe cu 3 echipe dintre care primele două se vor califica la turneul final al speranțelor, care se va disputa în perioada 20-22 martie.
Lotul CSȘ Blaj: Maximilian Pulpa, Alexandru Rusz, Luca Buțu, Rareș Gliga, Robert Flore, Andrei Roșca, Ioan Pop, Cătălin Bucur (libero), Tudor Bălău, Cătălin Handrea (cpt.), Andrei Suciu, Gabriel Poantă, Alexandru Roșca (libero).
Și la categoria superioară, Under 17 (cadeți), CSȘ Blaj a acces la turneul semifinal 1, jumătate din efectiv făcând parte din lotul de Under 15, respectiva fază a întrecerii organizate de Federația Română de Volei fiind în 8-10 aprilie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba!!!
Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național la Campionatele Naționale de atletism! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba, pregătiți de Cristina Man!!! O zestre extraordinară pentru atleții din Alba antrenați de Cristina Man, totalizându-se 10 medalii, 6 medalii de aur, 3 de argint și una de […]
CSM București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, o victorie importantă, într-un examen dificil
CSM București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, o victorie importantă, într-un examen dificil, în penultima rundă din Divizia A1 Campioana României Volei Alba Blaj a avut parte de un meci complicat în deplasare cu CSM București, în penultima rundă a sezonului regular al Diviziei A1 la volei feminin. A fost CSM București – […]
VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României
VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României, sâmbătă, 7 martie Viitorul Sântimbru a câștigat partida de verificare cu VCG Vințu de Jos, scor 3-0 (0-0), golurile formației pregătite de Adrian Bicheși și Dan Comșa fiind marcate în actul secund de Lupșan (54, penalty, 77), Crișan […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Directoratul Național de Securitate Cibernetică, recomandări pentru un comportament digital responsabil: Educația digitală este o formă importantă de cunoaștere
Directoratul Național de Securitate Cibernetică, recomandări pentru un comportament digital responsabil: Educația digitală este o formă importantă de cunoaștere Directoratul...
Pensii 2026 | Pensia neîncasată în caz de deces a pensionarului. Cine o poate solicita? Actele necesare
Pensii 2026 | Pensia neîncasată în caz de deces a pensionarului. Cine o poate solicita? Actele necesare După moartea unui...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”
Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri,...
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
Curier Județean
FOTO | Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE
Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST...
„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către tinerii proaspăt căsătoriți
„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...