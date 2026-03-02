CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin, speranțe

CSȘ Blaj s-a calificat la turneul semifinal Under 15 la volei masculin într-o manieră categorică, echipa din „Mica Romă” condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man trecându-și în cont numai victorii, fără a ceda vreun set!!!

Alături de CSȘ Blaj s-a calificat în etapa superioară și cealaltă reprezentantă a Albei, CS Ocna Mureș (antrenor Lucian Victoratos), locul secund în Grupa D a speranțelor.

„Această calificare este rezultatul unui efort comun sportivi, părinți și antrenori. Mergem cu încredere la turneul semifinal pentru a demonstra că locul nostru este acolo, printre cei mai buni. Felicitări tuturor”, a declarat antrenorul Alexandru „Delu” Man, cel care se identifică de decenii bune cu performanța în voleiul juvenil din Ardeal.

CSȘ Blaj este singura formație din țară la această categorie, dintre cele 23 de participante, care a realizat victorii pe linie și nu a cedat niciun set adversarelor în cele 12 partide susținute (4 turnee). La finele ultimului turneu, disputat în Sala „Timotei Cipariu”, ierarhia Grupei D este următoarea: 1. CSȘ Blaj 36 (36-0), 2. CS Ocna Mureș 27 (27-10), 3. CSU UV Timișoara 16 (18-23), 4. CSȘ Bega Timișoara 10 (12-28), 5. Viitorul Florești 1 (4-36).

Turneul semifinal va cuprinde grupe cu 3 echipe dintre care primele două se vor califica la turneul final al speranțelor, care se va disputa în perioada 20-22 martie.

Lotul CSȘ Blaj: Maximilian Pulpa, Alexandru Rusz, Luca Buțu, Rareș Gliga, Robert Flore, Andrei Roșca, Ioan Pop, Cătălin Bucur (libero), Tudor Bălău, Cătălin Handrea (cpt.), Andrei Suciu, Gabriel Poantă, Alexandru Roșca (libero).

Și la categoria superioară, Under 17 (cadeți), CSȘ Blaj a acces la turneul semifinal 1, jumătate din efectiv făcând parte din lotul de Under 15, respectiva fază a întrecerii organizate de Federația Română de Volei fiind în 8-10 aprilie.

