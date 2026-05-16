Reguli noi pentru trotinetele electrice în România: Asigurare RCA obligatorie pentru unele modele. Cum pot fi încheiate polițele

Utilizarea trotinetelor electrice în marile orașe din România a crescut considerabil în ultimii ani, iar odată cu extinderea acestui tip de transport au fost introduse și modificări legislative privind circulația și asigurarea acestor vehicule. Începând din 2026, anumite categorii de trotinete electrice trebuie să fie acoperite de o poliță RCA, în funcție de viteza și caracteristicile tehnice ale vehiculului.

Legea stabilește ce tipuri de trotinete intră sub obligația asigurării

Noile reguli au fost introduse prin Legea nr. 181/2025, care modifică Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și transpune în legislația din România normele europene referitoare la asigurarea vehiculelor.

Bogdan Oreschovici, expert broker, a explicat pentru Digi24.ro în ce situații devine obligatorie asigurarea RCA pentru trotinetele electrice și ce riscuri sunt acoperite prin această poliță.

„Asigurarea RCA nu este obligatorie pentru toate trotinetele electrice utilizate în România. Obligația apare doar în cazul anumitor modele care depășesc limitele tehnice stabilite prin lege.

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 132/2017, sunt considerate vehicule supuse obligației de asigurare acele mijloace de transport cu propulsie proprie care nu circulă pe șine și care au fie o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, fie o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză maximă care depășește 14 km/h.

În practică, asta înseamnă că trotinetele electrice obișnuite, limitate la aproximativ 25 km/h și folosite în mod curent în traficul urban, nu intră în categoria vehiculelor pentru care RCA este obligatoriu. În schimb, modelele mai puternice, mai rapide sau mai grele pot intra sub incidența noilor reguli și trebuie asigurate”, a explicat Oreschovici.

Noile prevederi au fost introduse în contextul armonizării legislației românești cu Directiva (UE) 2021/2118, care modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto la nivel european.

Ce vehicule nu au nevoie de RCA

Legea include și o serie de excepții de la obligația încheierii unei polițe RCA.

„Bicicletele electrice care oferă exclusiv asistență la pedalare și nu pot fi puse în mișcare doar prin acționarea motorului electric nu necesită asigurare RCA. De asemenea, sunt exceptate fotoliile rulante electrice și vehiculele similare destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii.

În afara acestor categorii, legea exclude și vehiculele utilizate exclusiv în competiții sportive, curse, antrenamente, teste sau demonstrații, atât timp cât activitățile se desfășoară într-un spațiu închis ori delimitat, cu acces restricționat”, potrivit sursei citate.

Cum poate fi încheiată asigurarea pentru trotinetele electrice

Pentru trotinetele electrice care intră sub obligația RCA, polițele pot fi încheiate prin companii de asigurări autorizate sau prin intermediul brokerilor.

Pentru emiterea unei polițe sunt necesare, de regulă, documentele de identitate ale proprietarului, factura de achiziție a vehiculului, fotografii ale acestuia și seria de șasiu.

„În România, polițele de asigurare pentru trotinetele electrice care intră sub incidența obligației RCA pot fi încheiate prin intermediul companiilor de asigurări autorizate sau prin brokeri de asigurări.

Pentru emiterea poliței sunt solicitate, de regulă, documente precum: cartea de identitate a proprietarului, factura de achiziție a vehiculului și fotografii ale acestuia.

De asemenea, este necesară seria de șasiu, un cod unic format din litere și cifre, atribuit fiecărei trotinete sau biciclete electrice, care permite identificarea exactă a vehiculului. (Această serie este inscripționată pe cadrul vehiculului și nu poate fi ștearsă.)

Polițele RCA pentru aceste vehicule sunt încheiate, în mod obișnuit, pentru o perioadă de un an, însă utilizatorii pot opta și pentru variante cu valabilitate redusă, de una, două, trei sau șase luni, în raport cu necesitățile fiecăruia.

Prețul asigurării diferă în funcție de durata aleasă, iar perioadele mai scurte implică, de regulă, un cost mai ridicat raportat la intervalul de acoperire oferit.

De asemenea, polița nu se prelungește automat la expirare, astfel că proprietarii trebuie să solicite o nouă ofertă pentru menținerea valabilității asigurării.”, a adăugat specialistul.

Ce despăgubiri sunt acoperite prin polița RCA

Asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse altor persoane în cazul unui accident provocat de utilizatorul vehiculului.

„RCA-ul nu este o asigurare pentru proprietar, ci pentru persoana păgubită în cazul unui accident. Dacă are loc o coliziune, vinovatul este acoperit de polița RCA, iar persoana prejudiciată este despăgubită de compania de asigurări a acestuia.

Polița RCA acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident, inclusiv pagube materiale, vătămări corporale sau decese. Conform limitelor aplicabile în România, despăgubirile pot ajunge la aproximativ 6,4 milioane de lei pentru daune materiale produse într-un singur accident și la aproximativ 31,9 milioane de lei pentru vătămări corporale ori decese, indiferent de numărul persoanelor afectate.

Aceste plafoane sunt stabilite în conformitate cu normele europene și sunt aplicabile tuturor vehiculelor pentru care există obligația de asigurare RCA.”, arată sursa citată.

Regimul asigurării RCA este stabilit prin legislația europeană și prin Legea nr. 132/2017, modificată ulterior prin Legea nr. 181/2025.

Ce riscă utilizatorii care circulă fără RCA

În lipsa unei polițe RCA valabile, responsabilitatea financiară pentru orice accident produs revine integral utilizatorului sau proprietarului vehiculului.

Asta înseamnă că persoana implicată într-un accident poate fi obligată să suporte din propriul buzunar costurile pentru reparația altor vehicule, despăgubiri pentru bunuri distruse sau cheltuieli medicale în cazul persoanelor rănite.

Amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii

Legea nr. 132/2017 prevede sancțiuni pentru utilizatorii vehiculelor care intră sub obligația RCA și circulă fără asigurare.

Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, iar autoritățile pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Totodată, circulația pe drumurile publice cu un vehicul neasigurat este interzisă.

