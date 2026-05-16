Curier Județean

16 -17 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 16-17 mai 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în perioada 16-17 mai 2026 în Alba

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

28 mai 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

16 mai 2026

De

Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat organizarea, joi, 28 mai 2026, a unei întâlniri de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ.  […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | „Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

15 mai 2026

De

„Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba Joi, 14 mai, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit spectacolul „Energie, talent și excelență”, un eveniment devenit deja emblematic pentru promovarea talentului și valorilor artistice în rândul elevilor. Manifestarea a fost organizată de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

15 mai 2026

De

Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea” Printre cei care îmbracă uniforma militară regăsim și oameni cu talent în șlefuirea cuvintelor, care reușesc să transforme limbajul comun într-unul expresiv și artistic. La Colegiul […]

Citește mai mult