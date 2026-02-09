CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin| Jumătate dintre voleibaliști activează la două categorii competiționale

CSȘ Blaj a realizat o nouă calificare la un turneu semifinal la volei masculin, Under 17, asta după ce în urmă cu o săptămână a reușit același lucru cu generația Under 15.

O performanță de apreciat pentru echipa din „Mica Romă”, în condițiile în care are rezultate pe două fronturi, cu jumătate de efectiv jucând la ambele categorii competiționale.

„A fost o campanie de calificare destul de dificilă întrucât jumătate dintre jucători sunt mai mici cu un an ca vârstă. În concluzie sunt extrem de mulțumit pentru această calificare, CSȘ Blaj menținându-se în continuare între cele mai bune echipe din țară, adică în Liga 1 valorică. Felicitări copiilor pentru determinare și părinților pentru susținere necondiționată”, a precizat antrenorul Alexandru Man.

Antrenorul Alexandru „Delu” Man se ocupă de ambele categorii de vârstă, iar jumătate dintre voleibaliști activează și la Under 15 (speranțe) și la Under 17 (cadeți), iar din acest punct de vedere performanța echipelor blăjene merită un plus de apreciere.

La recentul turneu, disputat la Blaj, CSȘ Blaj a realizat două victorii, 3-0 cu Total Sport Alba Iulia și 3-0 cu LPS Bistrița, în minimum de seturi, și a pierdut, 2-3, derby-ul cu liderul Viitorul Cluj (singurele puncte cedate de prima clasată).

Clasamentul Seriei G este următorul: 1. CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 25 de puncte (9 victorii), 2. CSȘ Blaj 16 (5 victorii și 4 eșecuri), 3. LPS Bistrița 12 (4 succese, 5 înfrângeri), 4. Total Sport Alba Iulia – un punct (9 înfrângeri).

Lotul CSȘ Blaj la Under 17: Tudor Bălău, Cătălin Handrea, Andrei Suciu, Rareș Rusu, Andrei Șuteu, Paul Mărginean, Lucas Spătăcean, Sergiu Moldovan (transferat în această iarnă de la Total Sport Alba Iulia), Andrei Roșca, Nicolas Isăilă, Horea Luncean (cpt.), Alexandru Rusz, frații Alexandru și Răzvan Ion.

Turneul semifinal este prevăzut în perioada 8-10 aprilie, iar CSȘ Blaj va avea adversari echipele clasate pe prima poziție în Seriile C și D și locul 2 din Seria F (LAPI Dej).

Următorul turneu este în „Mica Romă”, la categoria Under 15, în perioada 28 februarie – 1 martie, unde CSȘ Blaj este lider cu maximum de puncte! (H.D.M.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI