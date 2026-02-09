Sport

CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

în

De

CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin| Jumătate dintre voleibaliști activează la două categorii competiționale

CSȘ Blaj a realizat o nouă calificare la un turneu semifinal la volei masculin, Under 17, asta după ce în urmă cu o săptămână a reușit același lucru cu generația Under 15.

Citește și: CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man

O performanță de apreciat pentru echipa din „Mica Romă”, în condițiile în care are rezultate pe două fronturi, cu jumătate de efectiv jucând la ambele categorii competiționale.

„A fost o campanie de calificare destul de dificilă întrucât jumătate dintre jucători sunt mai mici cu un an ca vârstă. În concluzie sunt extrem de mulțumit pentru această calificare, CSȘ Blaj menținându-se în continuare între cele mai bune echipe din țară, adică în Liga 1 valorică. Felicitări copiilor pentru determinare și părinților pentru susținere necondiționată”, a precizat antrenorul Alexandru Man.

Antrenorul Alexandru „Delu” Man se ocupă de ambele categorii de vârstă, iar jumătate dintre voleibaliști activează și la Under 15 (speranțe) și la Under 17 (cadeți), iar din acest punct de vedere performanța echipelor blăjene merită un plus de apreciere.

La recentul turneu, disputat la Blaj, CSȘ Blaj  a realizat două victorii, 3-0 cu Total Sport Alba Iulia și 3-0 cu LPS Bistrița, în minimum de seturi, și a pierdut, 2-3, derby-ul cu liderul Viitorul Cluj (singurele puncte cedate de prima clasată).

Clasamentul Seriei G este următorul: 1. CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 25 de puncte (9 victorii), 2. CSȘ Blaj 16 (5 victorii și 4 eșecuri), 3. LPS Bistrița 12 (4 succese, 5 înfrângeri), 4. Total Sport Alba Iulia – un punct (9 înfrângeri).

Lotul CSȘ Blaj la Under 17: Tudor Bălău, Cătălin Handrea, Andrei Suciu, Rareș Rusu, Andrei Șuteu, Paul Mărginean, Lucas Spătăcean, Sergiu Moldovan (transferat în această iarnă de la Total Sport Alba Iulia), Andrei Roșca, Nicolas Isăilă, Horea Luncean (cpt.), Alexandru Rusz, frații Alexandru și Răzvan Ion.

Turneul semifinal este prevăzut în perioada 8-10 aprilie, iar CSȘ Blaj va avea adversari echipele clasate pe prima poziție în Seriile C și D și locul 2 din Seria F (LAPI Dej).

Următorul turneu este în „Mica Romă”, la categoria Under 15, în perioada 28 februarie – 1 martie, unde CSȘ Blaj este lider cu maximum de puncte! (H.D.M.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, în finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 minute

în

9 februarie 2026

De

Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino Voleibalistul ocnamureșean Florian „Bela” Barta, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino, echipa la care activează, pierzând în fața Veronei, care a dat lovitura. Citește și: Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: VCG Vințu de Jos, campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 20262026

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

9 februarie 2026

De

VCG Vințu de Jos a devenit campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 2026 VCG Vințu de Jos a câștigat iar Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba! Echipa lui Ioan Trăscăian a devenit campioană pentru a doua oară consecutiv, premieră în fotbalul județean! Citește […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

8 februarie 2026

De

FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională În perioada 7 – 8 februarie 2026 a avut loc la București Campionatul Național de atletism in sală Masters, destinat veteranilor. Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună. Felicitări tuturor și succes în noile […]

Citește mai mult