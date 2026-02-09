CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin!
CSȘ Blaj, o nouă calificare la un turneu semifinal, la Under 17, volei masculin| Jumătate dintre voleibaliști activează la două categorii competiționale
CSȘ Blaj a realizat o nouă calificare la un turneu semifinal la volei masculin, Under 17, asta după ce în urmă cu o săptămână a reușit același lucru cu generația Under 15.
Citește și: CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man
O performanță de apreciat pentru echipa din „Mica Romă”, în condițiile în care are rezultate pe două fronturi, cu jumătate de efectiv jucând la ambele categorii competiționale.
„A fost o campanie de calificare destul de dificilă întrucât jumătate dintre jucători sunt mai mici cu un an ca vârstă. În concluzie sunt extrem de mulțumit pentru această calificare, CSȘ Blaj menținându-se în continuare între cele mai bune echipe din țară, adică în Liga 1 valorică. Felicitări copiilor pentru determinare și părinților pentru susținere necondiționată”, a precizat antrenorul Alexandru Man.
Antrenorul Alexandru „Delu” Man se ocupă de ambele categorii de vârstă, iar jumătate dintre voleibaliști activează și la Under 15 (speranțe) și la Under 17 (cadeți), iar din acest punct de vedere performanța echipelor blăjene merită un plus de apreciere.
La recentul turneu, disputat la Blaj, CSȘ Blaj a realizat două victorii, 3-0 cu Total Sport Alba Iulia și 3-0 cu LPS Bistrița, în minimum de seturi, și a pierdut, 2-3, derby-ul cu liderul Viitorul Cluj (singurele puncte cedate de prima clasată).
Clasamentul Seriei G este următorul: 1. CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 25 de puncte (9 victorii), 2. CSȘ Blaj 16 (5 victorii și 4 eșecuri), 3. LPS Bistrița 12 (4 succese, 5 înfrângeri), 4. Total Sport Alba Iulia – un punct (9 înfrângeri).
Lotul CSȘ Blaj la Under 17: Tudor Bălău, Cătălin Handrea, Andrei Suciu, Rareș Rusu, Andrei Șuteu, Paul Mărginean, Lucas Spătăcean, Sergiu Moldovan (transferat în această iarnă de la Total Sport Alba Iulia), Andrei Roșca, Nicolas Isăilă, Horea Luncean (cpt.), Alexandru Rusz, frații Alexandru și Răzvan Ion.
Turneul semifinal este prevăzut în perioada 8-10 aprilie, iar CSȘ Blaj va avea adversari echipele clasate pe prima poziție în Seriile C și D și locul 2 din Seria F (LAPI Dej).
Următorul turneu este în „Mica Romă”, la categoria Under 15, în perioada 28 februarie – 1 martie, unde CSȘ Blaj este lider cu maximum de puncte! (H.D.M.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, în finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino Voleibalistul ocnamureșean Florian „Bela” Barta, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino, echipa la care activează, pierzând în fața Veronei, care a dat lovitura. Citește și: Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în […]
FOTO: VCG Vințu de Jos, campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 20262026
VCG Vințu de Jos a devenit campioană a doua oară consecutiv la Campionatul Județean de Fotbal în Sală, câștigând și în 2026 VCG Vințu de Jos a câștigat iar Campionatul Județean de Fotbal în sală 2026 în Alba! Echipa lui Ioan Trăscăian a devenit campioană pentru a doua oară consecutiv, premieră în fotbalul județean! Citește […]
FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională
FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională În perioada 7 – 8 februarie 2026 a avut loc la București Campionatul Național de atletism in sală Masters, destinat veteranilor. Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună. Felicitări tuturor și succes în noile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
9-11 februarie 2026 | Iarna revine în forță în România: Ninsori, vânt și condiții de polei. Anunțul meteorologilor
Iarna revine în forță în România: Ninsori, vânt și condiții de polei. Anunțul meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actualizat,...
Vacanța de schi 2026 | Vacanța mobilă a început în 3 județe din România: Când vor fi în vacanța specială a iernii elevii din Alba
Vacanța de schi 2026 | Vacanța mobilă a început în 3 județe din România: Când vor fi în vacanța specială...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit
Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai...
Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte ajutoare mai primesc vârstnicii din această categorie
Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte...
Curier Județean
Șoferii ,,cu alcool la bord”, în vizorul polițiștilor din Alba în weekend: Cea mai mare alcoolemie, un bărbat din Neamț, depistat pe o stradă din Alba Iulia
Șoferii ,,cu alcool la bord”, în vizorul polițiștilor din Alba în weekend: Cea mai mare alcoolemie, un bărbat din Neamț,...
„Masă sănătoasă” 2026 | Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus
Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus Primăria Baia...
Politică Administrație
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Opinii Comentarii
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe date de 9 februarie pe Sfântul...
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului La data de 9 februarie este sărbătorită în mod tradițional Ziua Mondială a Stomatologului,...