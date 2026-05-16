28 mai 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial

Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial

Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat organizarea, joi, 28 mai 2026, a unei întâlniri de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ.

„În contextul aplicării prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii publice, la nivelul Casei Județene de Pensii Alba au fost identificate anumite aspecte practice în procesul de analiză a adeverințelor de venit eliberate pe baza statelor de plată si a documentelor existente in arhivele angajatorilor sau deținatorilor de arhive.

Aspectele supuse discuției vizează in special situațiile in care elementele salariale evidențiate in adeverințele eliberate prezintă denumiri sau structuri diferite față de cele prevazute in modelul- cadru de adeverință prevazut in Anexa 6 la Lg 360/2023.

Scopul intălnirii il reprezintă realizarea unui schimb de informații și experiență practică privind modalitatea de corelare a acestor elemente, in spiritul aplicarii unitare a prevederilor Legii nr. 360/2023.

Precizăm faptul că demersul are caracter consultativ și informativ și nu urmărește stabilirea unor interpretări locale ale cadrului normativ existent.

Concluziile rezultate în urma discuțiilor vor fi centralizate și comunicate Casei Naționale de Pensii Publice, în vederea susținerii unei abordări unitare și a schimbului de bune practici la nivelul caselor teritoriale de pensii”, se arată într-un comunicat de vineri, 15 mai 2026, al Casei Județene de Pensii Alba.

Angajatorii și deținătorii de arhive din județul Alba invitați la această întâlnire de lucru sunt rugați să confirme participarea până la data de 25 mai 2026, la adresa de e-mail : [email protected], precizând in email și aspectele pe care doresc să le clarifice.

Întâlnirea din data de 28 mai 2026 va avea loc de la ora 11:00, în sala nr. 100 din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

