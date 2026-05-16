Nota de la Titularizare, valabilă trei ani: Măsura s-ar putea aplica atât pentru angajările pe perioadă determinată, cât și pentru cele pe perioadă nedeterminată

Un nou proiect legislativ ar putea aduce schimbări importante pentru profesorii din România care susțin examenul de Titularizare. Conform inițiativei aflate în dezbatere la Senat, nota obținută la concurs ar putea fi utilizată timp de trei ani, atât pentru angajările pe perioadă determinată, cât și pentru cele pe perioadă nedeterminată.

O astfel de măsură ar reduce presiunea asupra cadrelor didactice, care în prezent sunt nevoite, în multe cazuri, să susțină examenul în fiecare an.

Valabilitate extinsă pentru nota de la Titularizare

Proiectul de lege prevede modificarea articolului 177, astfel încât rezultatele obținute la concurs să poată fi folosite pe o perioadă de trei ani. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social.

Dacă va fi adoptată, schimbarea ar permite profesorilor să își valorifice performanțele pe termen mai lung, fără a mai fi obligați să repete examenul anual.

Accent pe stabilitate și merit

Noua propunere legislativă are la bază ideea de meritocrație și stabilitate profesională. În prezent, cadrele didactice care obțin cel puțin nota 7 pot ocupa posturi pe perioadă determinată, în funcție de disponibilitatea acestora.

Prin modificările propuse, aceștia ar putea beneficia de mai multă stabilitate, fie prin ocuparea unor posturi pe termen mai lung, fie chiar prin titularizare, în cazul în care posturile devin permanente.

Inițiatorii susțin că măsura ar valorifica rezultatele bune obținute de profesori și ar elimina presiunea susținerii repetate a examenului.

Schimbări și în modul de repartizare

Proiectul introduce și un nou sistem de repartizare a profesorilor. Aceștia ar urma să fie incluși într-o listă unică la nivel județean sau al municipiului București, organizată pe tranșe de note.

Repartizarea s-ar face în ordine descrescătoare, iar în cadrul fiecărei tranșe, prioritatea ar fi stabilită în funcție de anul susținerii examenului – sesiunile mai recente având prioritate – și apoi de nota obținută.

Proiectul, în dezbatere la Senat

Inițiativa legislativă este în prezent în procedură parlamentară la Senat. Dacă va fi aprobată, aceasta ar putea schimba semnificativ modul în care sunt angajați profesorii în învățământul preuniversitar.

Noua reglementare ar aduce mai multă predictibilitate în cariera cadrelor didactice și ar pune accent pe performanță, nu pe repetarea anuală a examenului.

