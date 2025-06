CSȘ Blaj, eliminare la penalty-uri, la Under 17, în etapa regională, după confruntarea cu CSȘ Brașovia Brașov

Echipa din „Mica Romă”, pregătită de Olimpiu Cucerzan și Alin Hancăș, a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), confruntarea din Brașov, pentru vizitatori egalând în minutul 40 Radu Mezei.

Cu acest scor s-a încheiat disputa, verdictul fiind dat la loviturile de departajare, unde CSȘ Brașovia s-a impus cu scorul de 4-3. Gazdele au irosit o lovitură, șut în bară, iar la blăjeni au ratat Rotar și Frățilă, marcând Lungar, Micu și Ciumaș

Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (U 19) și CSȘ Blaj (U 17), meciuri externe, în 1 iunie, la etapa regională

Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (Under 19) și CSȘ Blaj (Under 17), au duminică, de Ziua Copilului confruntări externe în etapa regională a competițiilor organizate de FRF.

Este un nou sistem aplicat la acest nivel de Federația Română de Fotbal, în ediția 2024/2025, după modelul Cupei României. În sezoanele precedente, erau manșe tur-retur cu reprezentanta altui județ, iar acum sunt grupe, pe criterii geografice.

La Under 17, CSȘ Blaj dispută un singur meci, în deplasare cu CSȘ Brașovia Brașov (duminică, 1 iunie, ora 16.00), în cealaltă grupă sunt Pro Mureșul Toplița (Harghita), AFC Miercurea Sibiului (Sibiu), A & A Grup Târnăveni (Mureș).

