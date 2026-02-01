Sport

CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

în

De

CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect în 2026 pentru echipa condusă de Alexandru Man

CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, un start perfect de an pentru elevii antrenorului Alexandru Man.

Citește și: FOTO: CSȘ Blaj, rezultate excelente la volei masculin, Under 15 și Under 17

La turneul 4 de volei masculin, al competiției FRV, organizat de CSU UV Timișoara, CSȘ Blaj a repurtat victorii pe linie, fără a pierde vreun set, după cum urmează 3-0 cu CSU UV Timișoara, 3-0 cu CSȘ Bega Timișoara și 3-0 cu Viitorul Florești. Echipa din „Mica Romă”, condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man s-a impus în cele 9 jocuri susținute, fără a ceda vreun parțial, are maximum de puncte și a preluat șefia, CS Ocna Mureș, fostul lider stând la acest turneu din cadrul Seriei D. Grație acestor rezultate excelente, CSȘ Blaj este calificată deja la turneul semifinal al speranțelor. „Felicitări tuturor, mulțumim părinților pentru susținere„, a transmis Alexandru Man

La Under 17, CSȘ Blaj este pe locul secund, cu 16 puncte, iar următorul turneu va fi în 6-8 februarie, acasă, la Blaj.

Lot la Under 15: Alexandru Roșca (libero), Alexandru Rusz, Luca Buțu, Rareș Gliga, Robert Flore, Andrei Roșca, Ioan Pop, Cătălin Bucur (l), Tudor Bălău, Cătălin Handrea (cpt.), Andrei Suciu, Gabriel Poantă. Jumătate din efectiv activează și la Under 17, un lucru lăudabil.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

„U” Cluj – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1 de volei feminin | Miercuri, duel cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat partida din deplasare cu Universitatea Cluj, scor 3-0, contând pentru etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin Confruntarea dintre formațiile aflate la polii opuși ai ierarhiei a fost una disproporționată din start. Volei Alba Blaj s-a impus facil, scor 3-0 (25-12, 25-13, 25-3), diferența din ultimul […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii”, remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

31 ianuarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii” au remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final La Micești, tot pe suprafață sintetică, s-a disputat întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia (Seria 7 din Liga 3) și Corvinul Hunedoara (Liga 2), ambele combatante fiind la […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru, duel cu Olga Danilovic, în primul tur al Transylvania Open 2026

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de ore

în

31 ianuarie 2026

De

Albaiulianca Miriam Bulgaru, duel cu Olga Danilovic, în primul tur al Transylvania Open 2026, duminică, 1 februarie Albaiulianca Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, va avea meci cu Olga Danilovic (Serbia), în primul tur al Transylvania Open 2026, tuneul de tenis ajuns la a șasea ediție, la Cluj-Napoca. Citește și: Miriam Bulgaru intră pe […]

Citește mai mult