CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man

CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, un start perfect de an pentru elevii antrenorului Alexandru Man.
La turneul 4 de volei masculin, al competiției FRV, organizat de CSU UV Timișoara, CSȘ Blaj a repurtat victorii pe linie, fără a pierde vreun set, după cum urmează 3-0 cu CSU UV Timișoara, 3-0 cu CSȘ Bega Timișoara și 3-0 cu Viitorul Florești. Echipa din „Mica Romă”, condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man s-a impus în cele 9 jocuri susținute, fără a ceda vreun parțial, are maximum de puncte și a preluat șefia, CS Ocna Mureș, fostul lider stând la acest turneu din cadrul Seriei D. Grație acestor rezultate excelente, CSȘ Blaj este calificată deja la turneul semifinal al speranțelor. „Felicitări tuturor, mulțumim părinților pentru susținere„, a transmis Alexandru Man
La Under 17, CSȘ Blaj este pe locul secund, cu 16 puncte, iar următorul turneu va fi în 6-8 februarie, acasă, la Blaj.
Lot la Under 15: Alexandru Roșca (libero), Alexandru Rusz, Luca Buțu, Rareș Gliga, Robert Flore, Andrei Roșca, Ioan Pop, Cătălin Bucur (l), Tudor Bălău, Cătălin Handrea (cpt.), Andrei Suciu, Gabriel Poantă. Jumătate din efectiv activează și la Under 17, un lucru lăudabil.
