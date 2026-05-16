Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile”

Agenția de evaluare financiară S&P Global avertizează că ratingul României ar putea fi retrogradat dacă blocajul politic și impasul privind formarea unui nou guvern vor continua. Este primul semnal oficial transmis de una dintre cele trei mari agenții de rating după căderea Executivului prin moțiune de cenzură.

Avertismentul este transmis oficial de către agenţia de rating, printr-un raport neprogramat. La acest moment, a fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3” pe termen lung şi scurt, iar perspectiva rămâne negativă.

”Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României — deficitul de cont curent şi deficitul fiscal — pe măsură ce se apropie alegerile din 2028.. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Performanţele fiscale mai puternice de până acum în acest an, determinate de măsurile dure de consolidare adoptate în 2025 şi de viitoarele plăţi considerabile ale fondurilor UE, ar trebui să ancoreze condiţiile de finanţare externă ale României, în condiţiile în care deficitul de cont curent se restrânge treptat de la un procent estimat de 7,9% din PIB anul trecut. Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung şi scurt pe termen lung pe tema României. Perspectiva rămâne negativă. Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de restrângerea deficitelor sale externe vor rămâne ridicate în următoarele 6 până la 12 luni. Perspectivele reflectă, de asemenea, susceptibilitatea României de a schimba încrederea investitorilor, din cauza nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor nerezidente ridicate ale datoriei guvernamentale”, a transmis agenţia, conform Profit.ro.

