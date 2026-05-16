Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile”
Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile”
Agenția de evaluare financiară S&P Global avertizează că ratingul României ar putea fi retrogradat dacă blocajul politic și impasul privind formarea unui nou guvern vor continua. Este primul semnal oficial transmis de una dintre cele trei mari agenții de rating după căderea Executivului prin moțiune de cenzură.
Avertismentul este transmis oficial de către agenţia de rating, printr-un raport neprogramat. La acest moment, a fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3” pe termen lung şi scurt, iar perspectiva rămâne negativă.
”Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României — deficitul de cont curent şi deficitul fiscal — pe măsură ce se apropie alegerile din 2028.. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Performanţele fiscale mai puternice de până acum în acest an, determinate de măsurile dure de consolidare adoptate în 2025 şi de viitoarele plăţi considerabile ale fondurilor UE, ar trebui să ancoreze condiţiile de finanţare externă ale României, în condiţiile în care deficitul de cont curent se restrânge treptat de la un procent estimat de 7,9% din PIB anul trecut. Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung şi scurt pe termen lung pe tema României. Perspectiva rămâne negativă. Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de restrângerea deficitelor sale externe vor rămâne ridicate în următoarele 6 până la 12 luni. Perspectivele reflectă, de asemenea, susceptibilitatea României de a schimba încrederea investitorilor, din cauza nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor nerezidente ridicate ale datoriei guvernamentale”, a transmis agenţia, conform Profit.ro.
S&P avertizează că ratingul României ar putea fi redus dacă instabilitatea politică se prelungeşte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea liber vineri, 5 iunie, zi declarată nelucrătoare pentru sistemul de educație. Vineri, 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua […]
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează Lansarea aplicației „iBon”, care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, a fost anunțată vineri, 15 mai 2026, de către Ministerul Finanțelor și ANAF. […]
Reguli noi pentru trotinetele electrice în România: Asigurare RCA obligatorie pentru unele modele. Cum pot fi încheiate polițele
Reguli noi pentru trotinetele electrice în România: Asigurare RCA obligatorie pentru unele modele. Cum pot fi încheiate polițele Utilizarea trotinetelor electrice în marile orașe din România a crescut considerabil în ultimii ani, iar odată cu extinderea acestui tip de transport au fost introduse și modificări legislative privind circulația și asigurarea acestor vehicule. Începând din 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din...
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon”...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la...
FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”
Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și...
Curier Județean
28 mai 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial
Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care...
16 -17 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...
16 mai: Ziua Internațională a Luminii
16 mai: Ziua Internațională a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea...