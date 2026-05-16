ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
Lansarea aplicației „iBon”, care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, a fost anunțată vineri, 15 mai 2026, de către Ministerul Finanțelor și ANAF.
Instituția precizează că aplicația va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18.05.2026.
„Aplicația «iBon» va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date”, explică ministerul într-un comunicat.
Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va putea fi descărcată pe telefoanele cu Android și iPhone din Google Play și App Store. ANAF va publica pe site-ul său și instrucțiuni pentru utilizarea aplicației și verificarea bonurilor fiscale.
Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:
-Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;
-Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicația iBon;
-Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;
-Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale”, „Nu am primit bon fiscal”.
Ministerul Finanțelor și ANAF spun că aplicația „iBon” este destinată verificării rapide a bonurilor fiscale și informării cetățenilor, nu depunerii de reclamații.
Instituțiile precizează că eventualele sesizări cu risc fiscal vor fi analizate pentru combaterea evaziunii și susțin că aplicația face parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor fiscale.
Având în vedere faptul că aplicația se va afla în perioada de lansare inițială, utilizatorii pot să trimită feedback atât pentru îmbunătățirea funcționalităților, cât și pentru corectarea erorilor care pot apărea în această etapă, utilizând formularul de contact – secțiunea IT, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.
Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea liber vineri, 5 iunie, zi declarată nelucrătoare pentru sistemul de educație. Vineri, 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua […]
Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile”
Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile” Agenția de evaluare financiară S&P Global avertizează că ratingul României ar putea fi retrogradat dacă blocajul politic și impasul privind formarea unui nou guvern vor continua. Este primul semnal oficial transmis […]
Reguli noi pentru trotinetele electrice în România: Asigurare RCA obligatorie pentru unele modele. Cum pot fi încheiate polițele
Reguli noi pentru trotinetele electrice în România: Asigurare RCA obligatorie pentru unele modele. Cum pot fi încheiate polițele Utilizarea trotinetelor electrice în marile orașe din România a crescut considerabil în ultimii ani, iar odată cu extinderea acestui tip de transport au fost introduse și modificări legislative privind circulația și asigurarea acestor vehicule. Începând din 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din...
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon”...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la...
FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”
Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și...
Curier Județean
28 mai 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial
Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care...
16 -17 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...
16 mai: Ziua Internațională a Luminii
16 mai: Ziua Internațională a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea...