ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează

Lansarea aplicației „iBon”, care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, a fost anunțată vineri, 15 mai 2026, de către Ministerul Finanțelor și ANAF.

Instituția precizează că aplicația va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18.05.2026.

„Aplicația «iBon» va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date”, explică ministerul într-un comunicat.

Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va putea fi descărcată pe telefoanele cu Android și iPhone din Google Play și App Store. ANAF va publica pe site-ul său și instrucțiuni pentru utilizarea aplicației și verificarea bonurilor fiscale.

Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:

-Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

-Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicația iBon;

-Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;

-Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale”, „Nu am primit bon fiscal”.

Ministerul Finanțelor și ANAF spun că aplicația „iBon” este destinată verificării rapide a bonurilor fiscale și informării cetățenilor, nu depunerii de reclamații.

Instituțiile precizează că eventualele sesizări cu risc fiscal vor fi analizate pentru combaterea evaziunii și susțin că aplicația face parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor fiscale.

Având în vedere faptul că aplicația se va afla în perioada de lansare inițială, utilizatorii pot să trimită feedback atât pentru îmbunătățirea funcționalităților, cât și pentru corectarea erorilor care pot apărea în această etapă, utilizând formularul de contact – secțiunea IT, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație.

