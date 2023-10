CSM Unirea Alba Iulia, victorii clare, la Under 19 și Under 17, pe „Cetate” | Gol pentru Rareș Stanciu, Rădoi-Ionaș – la „cota” 14!

La primele meciuri disputate pe terenul principal al Stadionului „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia a obținut victorii clare în dubla cu Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, la Under 17 unul dintre goluri fiind înscris de Rareș Stanciu, fratele mai mic al internaționalului român Nicolae Stanciu

Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin 4-0 (0-0): Sebaș (46, 58), Rădoi-Ionaș (85), An. Maier (89). Au jucat: Pauletti – P. Codrea, P. Alexandru, Plăcintă, Cârja, Forrai, An. Maier, D. Nistor, Sebaș, Rădoi-Ionaș, An, Bogdan; rezerve Răhăian, Borza, Pluta, M. Cristea, D. Olălău, Mihăilă, Buzilă, D. Moldovan, Val. Moldovan.

Formația lui George Țălnar continuă marșul, cu maximum de puncte, 21, golaveraj, 28-1, jumătate dintre goluri fiind reușite de Cosmin Rădoi-Ionaș (14 goluri). Sâmbătă este dublă externă cu ACS Tg. Mureș

Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin 3-0 (2-0), au punctat R. Stanciu (penalty), R. Cristea, autogol.

„Alb-negrii” au acumulat 13 puncte, golaveraj 13-7, și sunt pe poziția a 4-a.

Vasile Ursu a mizat pe Răhăian – Jurj, Ferencz, O. Muntean, Crișan. R. Stanciu/ cpt, Butnariu, C. Muntean, Doda, Monescu, R. Cristea; au mai intrat Borza, Chinde, Clapan, Cioruța; rezerve Pleșa, Suciu, Vințan.