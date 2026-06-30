Sport

CSM Unirea Alba Iulia se va reuni în 14 iulie sub comanda lui Pustai | Negocieri și căutări în privința lotului de jucători

Dan HENEGAR

Publicat

acum 26 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia se va reuni în 14 iulie sub comanda lui Pustai | Negocieri și căutări în privința lotului de jucători pentru divizionara terță

Divizionara terță și-a stabilit programul pregătirilor estivale sub comanda noului antrenor principal Cristian Pustai, reluarea antrenamentelor fiind fixată pentru marți, 14 iulie, când va avea loc o conferință de presă oficială pentru prezentarea noutăților din staff-ul administrativ (Bogdan Apostu), noua bancă tehnică și lotul de jucători (achiziții etc).

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Așa cum am anunțat Cristian Pustai va lucra cu 3 dintre foștii săi colaboratori de la Ceahlăul Piatra Neamț, Valentin Avădanei (46 ani, secund), Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii), preparatorul fizic Liviu Rusu (45 de ani), plus albaiulianul Mircea Oprea (46 de ani) – secund (acesta fiind coechipier cu Pustai la Unirea, în perioada 1995-1998, în Divizia B). Cum primul meci oficial va fi în 5 august, în Cupa României, programul de pregătire va fi derulat în funcție de această întâlnire, cantonamentul centralizat fiind prevăzut în perioada 23 iulie-4 august, la Brașov, Câmpulung Muscel sau pe plan local.

Deocamdată nu mai sunt noutăți în privința plecărilor sau venirilor din efectiv, cu excepția numelor sigure numite Prejmerean (CSM Slatina), Donca (Olimpia Satu Mare) sau Tonini (Gloria Bistrița), care ar fi semnat înțelegerile cu gruparea din Cetatea Marii Uniri.

Sunt tratative și negocieri în derulare pe mai multe planuri. Eu am înaintat o listă și vedem ce putem rezolva. Au fost discuții și cu o parte din jucătorii din vechiul efectiv, pe care i-am dorit, și ni s-a transmis că așteaptă concretizarea unor propuneri din Liga 2”, a punctat Cristian Pustai (58 de ani).

Foto: Lucian DANCIU

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