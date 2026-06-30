CSM Unirea Alba Iulia se va reuni în 14 iulie sub comanda lui Pustai | Negocieri și căutări în privința lotului de jucători
CSM Unirea Alba Iulia se va reuni în 14 iulie sub comanda lui Pustai | Negocieri și căutări în privința lotului de jucători pentru divizionara terță
Divizionara terță și-a stabilit programul pregătirilor estivale sub comanda noului antrenor principal Cristian Pustai, reluarea antrenamentelor fiind fixată pentru marți, 14 iulie, când va avea loc o conferință de presă oficială pentru prezentarea noutăților din staff-ul administrativ (Bogdan Apostu), noua bancă tehnică și lotul de jucători (achiziții etc).
Citește și: Talentatul Philip Pahone (Metalurgistul Cugir), la ASA Tg. Mureș, în pregătiri! CSM Unirea Alba Iulia, somn de voie în privința juniorilor din Alba!
Așa cum am anunțat Cristian Pustai va lucra cu 3 dintre foștii săi colaboratori de la Ceahlăul Piatra Neamț, Valentin Avădanei (46 ani, secund), Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii), preparatorul fizic Liviu Rusu (45 de ani), plus albaiulianul Mircea Oprea (46 de ani) – secund (acesta fiind coechipier cu Pustai la Unirea, în perioada 1995-1998, în Divizia B). Cum primul meci oficial va fi în 5 august, în Cupa României, programul de pregătire va fi derulat în funcție de această întâlnire, cantonamentul centralizat fiind prevăzut în perioada 23 iulie-4 august, la Brașov, Câmpulung Muscel sau pe plan local.
Deocamdată nu mai sunt noutăți în privința plecărilor sau venirilor din efectiv, cu excepția numelor sigure numite Prejmerean (CSM Slatina), Donca (Olimpia Satu Mare) sau Tonini (Gloria Bistrița), care ar fi semnat înțelegerile cu gruparea din Cetatea Marii Uniri.
„Sunt tratative și negocieri în derulare pe mai multe planuri. Eu am înaintat o listă și vedem ce putem rezolva. Au fost discuții și cu o parte din jucătorii din vechiul efectiv, pe care i-am dorit, și ni s-a transmis că așteaptă concretizarea unor propuneri din Liga 2”, a punctat Cristian Pustai (58 de ani).
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga
Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori de la Praga Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut o nouă performanță, cucerind medalia de bronz la Campionatul European Open pentru Seniori, desfășurat la Praga (Cehia), în perioada 27-28 iunie. Laura Bogdan a concurat la categoria […]
FOTO | Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă
Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă La o temperatură de peste 30 de grade, în perioada 25 – 28 iunie 2026, în orașul „Janske Lasne”, la 160 km de Praga (Republica Cehă) s-a desfășurat „World Masters Mountain Running Championships”, eveniment la care au luat parte […]
Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit! Onoare pentru Alba
Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit, în Slovenia! Onoare pentru Alba Sportiva din Alba, implicată în diverse proiecte din Alba Iulia și Aiud, va fi prezentă în Slovenia, la Postojna, în perioada 7-11 iulie, fiind desemnată de Federația Română de Baschet! Citește și: Flash Basketball Zone […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane:...
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor Un avion Wizz...
Știrea Zilei
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Cum a încercat un fals medic să păcălească o vârstnică să îi trimită bani, sub pretextul că fiul ei este bolnav. Ce a făcut femeia
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Cum a încercat un fals medic să păcălească o vârstnică să îi trimită bani, sub...
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată de STP
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată...
Curier Județean
VIDEO | S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer din Feneș, cu dosar penal și reținut. Ce alcoolemie avea
S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer din Feneș, cu dosar penal și...
VIDEO | Scandal într-o locuință din Zlatna: Adolescent de 19 ani, reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat
Scandal într-o locuință din Zlatna: Adolescent de 19 ani, reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate Dreptul la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnul Hațegan numără like-urile pe Facebook, cetățenii numără gropile pe drumurile reparate de CJ Alba
PSD Alba: Domnul Hațegan numără likae-urile pe Facebook, cetățenii numără gropile pe drumurile reparate de CJ Alba Nu știm dacă...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...