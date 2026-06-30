Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată de STP

Judecătoria Alba Iulia a admis luni, 29 iunie 2026, în dosarul nr. 6033/176/2026, cererea formulată de Municipiul Alba Iulia și a dispus suspendarea provizorie a executării silite începute în dosarul de executare nr. 123/2026 al SCPEJ Morar și Asociații, la cererea creditorului Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia.

Motivarea amplă a cererii de suspendare provizorie formulată de Municipiul Alba Iulia

În dosarul privind executarea silită a Municipiului Alba Iulia, cererea de suspendare provizorie depusă de administrația locală este amplă, structurată și dezvoltă pe larg argumentele care, în opinia sa, justifică măsura.

Sunt invocate pe mai multe pagini explicații privind blocarea conturilor, afectarea serviciilor publice, regimul special al executării instituțiilor publice, natura creanței, presupuse neconcordanțe între facturi, aspecte contractuale și jurisprudență, din care redăm succint doar câteva argumente.

Municipiul Alba Iulia, prin avocat, a susținut că o continuare a executării poate conduce la:

•” imposibilitatea efectuării unor plăți publice urgente;

• afectarea funcționării serviciilor publice locale;

• blocarea plăților aferente obligațiilor bugetare curente;

• afectarea derulării proiectelor de investiții;

• indisponibilizarea unor sume cu destinație specială;

• afectarea interesului public local;

• lipsirea de efect util a contestației la executare.”

Printre argumentele detaliate în practicaua încheierii se mai menționează că „nu s-a respectat regimul special al executării împotriva instituțiilor publice (prevăzut de O.G. nr. 22/2002), iar executorul judecătoresc nu a verificat existența unor fonduri disponibile, urmăribile și afectate acestei destinații. De asemenea, nu s-a făcut nicio distincție între conturi bugetare, conturi de trezorerie, conturi afectate unor destinații speciale, venituri proprii eventual urmăribile și sume destinate funcționării serviciilor publice locale.”

Executorul judecătoresc a stabilit, prin încheierea din 24 iunie 2026, cheltuieli de executare în cuantum total de 149.122,80 lei, din care 141.812,80 lei reprezintă onorariul executorului. Aceste sume au fost stabilite încă din faza incipientă a procedurii, odată cu emiterea somației și dispunerea popririi.

Totodată, se arată că, în condițiile în care legalitatea executării este contestată, „continuarea procedurii și indisponibilizarea sumelor generează un prejudiciu suplimentar Municipiului Alba Iulia”.

Cum motivează instanța urgența și admiterea cererii de suspendare provizorie

Suspendarea provizorie a executării silite reprezintă una dintre cele mai puternice măsuri pe care un judecător le poate dispune într-un proces civil. Aceasta se pronunță fără citarea părților, produce efecte imediate și oprește executarea înainte ca creditorul să fie ascultat. Tocmai pentru că reprezintă o excepție de la regula contradictorialității („audiatur et altera pars”), legea impune existența unei urgențe reale.

În cauza de față, hotărârea explică generalist și minimalist de ce executarea ar avea un caracter urgent. Nu sunt indicate elemente factuale care să justifice această urgență, astfel cum prevede art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă. De asemenea, nu este individualizată situația concretă a Municipiului Alba Iulia și nu se arată de ce suspendarea trebuia dispusă imediat, fără citarea creditorului.

În schimb, instanța utilizează formule generale, frecvent întâlnite în cauze similare privind executarea silită a instituțiilor publice. Motivarea se rezumă la ideea că executarea „este de natură să producă efecte negative asupra bunului mers al instituției” (inevitabil, orice executare silită poate produce efecte negative asupra debitorului!), iar creditorul nu este prejudiciat de suspendare, întrucât instituția publică este solvabilă:

„Față de aceste aspecte, instanța consideră că efectuarea în continuare a actelor de executare silită împotriva debitoarei este de natură să producă efecte negative asupra bunului mers al instituției, iar intimata nu este prejudiciată de suspendarea executării silite, întrucât solvabilitatea contestatoarei, instituție publică, este garantată și pe viitor, intimata putând suferi în cel mai rău caz o întârziere.”

Din această motivare nu rezultă de ce nu putea fi așteptată judecarea cererii de suspendare cu citarea părților. Lipsește, astfel, analiza concretă care să justifice urgența, implicit derogarea de la principiul contradictorialității.

Motivarea este atât de generalistă încât dacă din cuprinsul hotărârii s-ar elimina numele Municipiului Alba Iulia, numele societății creditoare, numărul dosarului execuțional și referirile punctuale la executarea concretă, restul argumentației ar putea fi utilizat aproape identic în orice alt dosar privind suspendarea provizorie a executării silite a unei instituții publice.

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