FOTO | INCENDIU la Cugir: Un apartament, cuprins de flăcări. Intervin pompierii

INCENDIU la Cugir: Un apartament, cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii din Sebeș intervin, marți, 30 iunie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Cugir, pe strada Constructorului.

Din primele informații disponibile este vorba despre un apartament care ar fi fost cuprins de flăcări.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Cugir, str Constructorului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un apartament, etajul 1.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Cugir.

UPDATE 1 ISU Alba:

Din blocul de locuințe au fost evacuate 10 persoane, nu sunt persoane surprinse in interiorul apartamentului.

UPDATE 2 ISU Alba:

Incendiul s-a manifestat in interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 50mp.

Bilanțul persoanelor:

– 9 persoane s-au autoevacuat;

– 2 persoane evacuate de catre pompieri.

La momentul de față incendiul este localizat, se intervine pentru stingerea tuturor focarelor existente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE