Curier Județean

FOTO | INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia: Deșeuri menajere și vegetație uscată, cuprinse de flăcări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia: Deșeuri menajere și vegetație uscată, cuprinse de flăcări

Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere și vegetația uscată de pe strada Militari din municipiu.

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Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Alba Iulia, str. Militari.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la deșeuri menajere și vegetație uscată.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă. 

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