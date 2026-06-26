Talentatul Philip Pahone (Metalurgistul Cugir), la ASA Tg. Mureș, în pregătiri! CSM Unirea Alba Iulia, somn de voie în privința juniorilor din Alba!

Talentatul mijlocaș Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) se pregătește în această perioadă cu divizizionara secundă ASA Târgu Mureș!

P. Pahone (a împlinit 17 ani în 20 mai) va fi sub observație în săptămânile viitoare la ASA Târgu Mureș. Antrenorul Eusebiu Tudor a programat un cantonament de 3 săptămâni, la finele căruia se va pronunța în privința menținerii cugireanului în efectiv.

Philip Pahone este un produs 100 la sută al clubului „roș-albastru” și reprezintă al doilea jucător promitățător crescut de Metalurgistul Cugir care face pasul spre fotbalul mare, după fundașul Sebastian Itu (20 ani), ajuns la Poli Timișoara.

Sunt două exemple care confirmă politica deficitară a formației fanion a județului, CSM Unirea Alba Iulia, la nivel juvenil. Gruparea albaiuliană nu are, de ani buni, ochi pentru tinerii cu potențial din județ, preferând să importe și să împrumute jucători de la alte cluburi (CFR Cluj, Dinamo, „U” Cluj, FC Voluntari etc), fără prea multă valoare! Rezultă o strategie incorentă a formației ce visează la Liga 2!

Philip Pahone a începtul fotbalul la Metalurgistul Cugir și a plecat doi ani la Universitatea Cluj. A debutat în eșalonul terț la vârsta de 15 ani și aproape 6 luni, în noiembrie 2024.

Dispune de calități peste medie, acoperă capitolul under și împreună cu S. Itu este unul dintre cele mai importante produse fotbalistice ale Cugirului în ultimul deceniu.

Are în jur de 40 de meciuri în Liga 3, iar în stagiunea anterioară, primul ca titular, a marcat în două rânduri și a adunat și câteva pase decisive. Este fotbalist de profilm ofensiv, poate acoperi mai multe posturi în zona mediană, iar în ultimele runde ale sezonului trecut a jucat fundaș dreapta

Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

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