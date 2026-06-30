Sport

Duminică, 5 iulie, Turul Ciclist al Sibiului 2026 trece și prin județul Alba! Traseul, de la Roșia de Secaș, via Sebeș, pe Valea Sebeșului până la Gârbova

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Duminică, 5 iulie, Turul Ciclist al Sibiului 2026 trece și prin județul Alba! Traseul, de la Roșia de Secaș, via Sebeș, pe Valea Sebeșului până la Gârbova

Turul Ciclist al Sibiului, competiție ajunsă la a 16-a ediție va trece duminică, 5 iulie și prin județul Alba. În 2026, plutonul va avea de parcurs o distanță de 609,9 kilomettri, trecând de la etapele rapide de plat și contratimp, până la cele mai dificile ascensiuni montane.

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Competiția se desfășoară în perioada 3 iulie (fesitivitatea de deschidere și pezentarea echipelor) – 7 iulie. Etapa a doua, duminică, 5 iulie, va debuta la ora 9.45 (startul festiv, Piața Mare), startul tehnic fiind la ora 10.00 (la Șura Mică), iar sosirea în jurul orei 14.00 la Păltiniș Arena.

Traseul va intra în Alba pe la Roșia de Secaș (în jurul orei 11.05, dinspre Păuca, Ungurei (11.15), urmând Șpring (11.27), Drașov (11.35), Cunța (11.41), Sebeș (12.00), Petrești (12.08), Sebeșel (12.15), Săsciori (12.18), Dumbrava (12.22), Câlnic (12.29), Reciu (12.45), Gârbova (12.45), cu ieșire spre Miercurea Sibiului și Apoldu de Sus

Încadrată de Uniunea Ciclistă Internațională în categoria Europe Tour 2.1, competiția aduce la Sibiu o selecție puternică de echipe și nume importante din ciclismul mondial.

Lista participanților la Turul Ciclist al Sibiului este completă: 27 de echipe vor lua startul în competiția programată între 4 și 7 iulie. Printre ele se numără Red Bull – BORA – hansgrohe, câștigătoare de patru ori, care revine după un an de absență, și UAE Team Emirates – XRG, cea mai bună echipă profesionistă de ciclism a ultimilor trei ani.. România și Ungaria vor fi reprezentate prin echipele naționale.

Foto, informații: Turul Ciclist al Sibiului

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