FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Prezentarea publică a proiectului și a finanțării prin care va fi construit un pasaj auto subteran la intersecția străzii Moților cu B-dul Republicii, zona Stadion, a avut loc astăzi, 30 iunie 2026, la Palatul Principilor Transilvaniei.
La eveniment au fost prezenți primarul municipiului Alba, Gabriel Pleșa și Simion Crețu, director ADR Centru.
Proiectul prevede realizarea unui pasaj subteran cu o lungime totală de 299,06 metri, care va prelua fluxul principal de trafic de pe direcția DN74 – Calea Moților și va separa circulația de tranzit de cea locală.
Investiția include, totodată, amenajarea de piste pentru biciclete și conexiuni pietonale, modernizarea stațiilor de transport public, precum și implementarea unor sisteme inteligente de management al traficului, precum semaforizare adaptivă, senzori pentru monitorizarea traficului, camere video, stații pentru monitorizarea calității aerului și sisteme de informare în timp real pentru utilizatorii transportului public.
Gabriel Pleșa, despre primul pasaj subteran din Alba
Astăzi facem un pas istoric pentru dezvoltarea municipiului nostru. Începem implementarea unui proiect pe care mulți îl considerau imposibil: construirea primului pasaj subteran din județul Alba. Este o investiție de peste 74 de milioane de lei care va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia și va contribui la creșterea calității vieții pentru zeci de mii de cetățeni.
Prin proiectul „Descongestionare trafic intrare N-V Municipiul Alba Iulia DN74 – Construire pasaj subteran zona Stadion Unirea la intersecția Bulevardului Republicii cu Bulevardul Revoluției 1989”, facem o investiție strategică în valoare totală de 74.223.428,94 lei, finanțată prin Programul Regiunea Centru 2021-2027. Proiectul este corelat cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia și completează investițiile realizate anterior în domeniul transportului public și al mobilității alternative.
Acest proiect reprezintă o premieră pentru județul Alba, prin realizarea primului pasaj subteran rutier, și constituie una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de mobilitate urbană realizate în municipiu în ultimele decenii. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă descongestionarea traficului rutier la intrarea nord-vestică în Municipiul Alba Iulia, pe DN74, prin construirea unui pasaj subteran în zona Stadionului Unirea, la intersecția dintre Bulevardul Republicii și Bulevardul Revoluției 1989. Investiția urmărește separarea fluxurilor principale de tranzit de circulația locală, reducerea timpilor de parcurs, diminuarea staționărilor în intersecție, creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea accesului către rețeaua TEN-T, prin conexiunea cu Autostrada A10.
Proiectul prevede realizarea unui pasaj subteran cu lungimea totală de 299,06 metri, compus din zonă acoperită și rampe de acces, care va prelua fluxul principal de trafic de pe direcția DN74 – Calea Moților. Investiția include, de asemenea, măsuri integrate pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile. Vor fi amenajate conexiuni pietonale și piste pentru biciclete, vor fi modernizate stațiile de transport public și vor fi implementate sisteme inteligente de management al traficului. Proiectul prevede introducerea semaforizării adaptive, a senzorilor de monitorizare a fluxurilor de trafic, a camerelor video, a stațiilor de monitorizare a calității aerului și a sistemelor de informare în timp real pentru utilizatorii transportului public.
Prin implementarea proiectului se urmărește:
- reducerea timpilor de așteptare și a duratei de traversare a intersecției;
- diminuarea consumului de carburant și a emisiilor generate de traficul rutier;
- creșterea siguranței rutiere;
- îmbunătățirea transportului public;
- dezvoltarea mobilității active și a infrastructurii pentru bicicliști și pietoni;
- crearea unui coridor pietonal și velo continuu;
- consolidarea conectivității municipiului cu rețeaua regională și europeană de transport.
Printre obiectivele asumate ale proiectului se numără:
- reducerea emisiilor de CO₂ din aria de influență cu minimum 35% până în anul 2034;
- creșterea utilizării transportului public cu minimum 7%;
- extinderea infrastructurii pentru biciclete cu 1,25 km și creșterea numărului de utilizatori cu minimum 5%;
- implementarea unui sistem inteligent integrat de management al traficului în zona pasajului.
Contractul de finanțare a fost încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru, și Municipiul Alba Iulia, în calitate de beneficiar. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 5 – „O regiune accesibilă”, Obiectivul specific RSO3.2 – „Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea 5.2 – „Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii, reședințe de județ – Apel 2”
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