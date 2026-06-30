Comunicat | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate
Dreptul la transport public este un DREPT ESENȚIAL! Ceea ce se întâmplă în aceste zile la Alba Iulia prin întreruperea totală a transportului local încalcă drepturile oamenilor la mobilitate, muncă sau sănătate.
Zeci de mii de oameni – angajați, pensionari sau tineri – depind de transportul în comun pentru a ajunge la muncă, la piață, la medic sau, în aceste zile, la examenul de bacalaureat.
După incompetența cu care domnul Ion Dumitrel și conducerea PNL a Consiliului Județean Alba au pus pe butuci transportul județean, nu ne permitem un dezastru și în transportul local din Alba Iulia.
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Este cod roșu de caniculă și un oraș de peste 70.000 de locuitori e practic paralizat, fără transport public local. E o situație certă de urgență și solicit măsuri rapide:
- Convocarea comitetului local și a comitetului județean pentru situații de urgență și declararea stării de alertă de către prefect, concomitent cu stabilirea unui plan de acțiune și cu măsuri concrete.
- În calitate de președinte al PNL Alba, domnul Ion Dumitrel are obligația politică și morală să medieze conflictul dintre primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, și președintele AIDA TL, Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru (ambii liberali). Primăria Alba Iulia și AIDA TL trebuie să colaboreze pentru a găsi urgent o soluție la criza transportului public local.
- Dialog deschis, legal și transparent între Primăria Municipiului Alba Iulia, AIDA TL și STP Alba Iulia pentru găsirea soluțiilor de deblocare a crizei care a paralizat transportul public local.
În paralel, am discutat cu colega mea, Adina Toma, viceprimarul social-democrat al municipiului Alba Iulia, și am rugat-o să se implice în găsirea soluțiilor legate de transportul public local, chiar dacă acest domeniu nu intră în atribuțiile pe care le are delegate. De asemenea, colegii mei, consilieri social-democrați din Alba Iulia, vor susține deciziile administrației locale menite să deblocheze transportul local.
Nu în ultimul rând, am discutat cu Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, și l-am rugat să analizeze și să monitorizeze această situație. În contextul codului roșu de caniculă, suspendarea completă a transportului local poate genera probleme grave de sănătate publică. Cetățenii care nu își permit alte alternative de transport sunt nevoiți să meargă pe jos pentru a-și procura alimentele de strictă necesitate, medicamentele sau pentru a ajunge la medic. În această situație extrem de vulnerabilă se află, în special, pensionarii din Alba Iulia.
Reamintesc ce am spus mereu: TRANSPORTUL PUBLIC E UN DREPT, nu un serviciu opțional! Sunt prevederi legale clare care obligă pe primari și pe președintele Consiliului Județean Alba să asigure cetățenilor accesul la transport public de călători!
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