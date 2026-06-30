Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor
Un avion Wizz Air care decolase din Sibiu cu destinația Madrid a aterizat de urgență, luni, 29 iunie 2026, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, după ce a lovit o pasăre la scurt timp de la decolare.
Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu au confirmat incidentul, precizând că echipajul a decis devierea zborului în conformitate cu procedurile de siguranță, conform Ora de Sibiu.
Este vorba despre zborul W4 3825, pe ruta Sibiu – Madrid. Reprezentanții aeroportului precizează că aeronava a fost supusă unei inspecții tehnice la Cluj, iar după finalizarea verificărilor și-a reluat operarea către Madrid, decolând la ora 08:36.
„Aeronava care opera zborul W4 3825 pe ruta Sibiu – Madrid a fost implicată într-un eveniment de tip bird strike, raportat după decolare. Conform procedurilor operaționale aplicabile, echipajul a decis devierea aeronavei către Aeroportul Internațional Cluj, unde aceasta a fost supusă inspecției tehnice prevăzute pentru astfel de situații. În urma efectuării inspecției tehnice prevăzute de procedurile aplicabile, aeronava și-a reluat operarea către Madrid, ceea ce a permis continuarea zborului în condiții de siguranță, decolând de pe Aeroportul Internațional Cluj la ora 08:36”, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.
Potrivit pasagerilor aflați la bord, comandantul a anunțat de trei ori prin sistemul de sonorizare că aeronava a lovit o pasăre în partea din față a avionului și că, din motive de siguranță, zborul va fi deviat către Cluj-Napoca.
Avionul a aterizat în siguranță la Cluj, unde a fost întâmpinat preventiv de echipajele de intervenție ale aeroportului. Pasagerii au rămas la bord aproximativ 30 de minute, timp în care aeronava a fost inspectată.
După verificări, pilotul le-a comunicat pasagerilor că avionul nu a suferit avarii care să împiedice continuarea zborului. Aeronava a decolat din Cluj la ora 08:36 și a aterizat în siguranță la Madrid la ora 10:32, ora României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan Polițiștii Direcției de Investigații Criminale, alături de procurorii DIICOT, au descins în mai multe locații din județul Bihor, într-un dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, […]
Schimbare majoră pe piaţa auto: Autoturismele declarate daună totală nu vor mai putea fi reparate şi vândute și vor ajunge obligatoriu la centre autorizate de dezmembrare sau reciclare
Schimbare majoră pe piaţa auto: Autoturismele declarate daună totală nu vor mai putea fi reparate şi vândute și vor ajunge obligatoriu la centre autorizate de dezmembrare sau reciclare Autoturismele declarate daună totală nu vor mai putea fi reparate şi vândute, potrivit unui regulament aprobat de Parlamentul European. Noile reguli schimbă traseul vehiculelor grav avariate, de […]
PENSII 2026 | Cât va costa un an de vechime la pensie de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Cât va costa un an de vechime la pensie de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim Persoanele care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie mai au la dispoziție doar astăzi pentru a beneficia de costurile actuale. De miercuri, 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane:...
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor Un avion Wizz...
Știrea Zilei
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată de STP
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată...
Bacalaureat 2026 în Alba: Doi candidați din județ, eliminați pentru tentativă de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la proba de limba și literatura română
Bacalaureat 2026 în Alba: Doi candidați din județ, eliminați pentru tentativă de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la proba de...
Curier Județean
30 iunie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în tot județul Alba: Vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale până deseară
30 iunie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în tot județul Alba: Vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse...
Performanță extraordinară pentru elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Calificare în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe ,,Crizantema de Aur”
Performanță extraordinară pentru elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Calificare în etapa finală a...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe nedrept, meritul investiției: ,,Minciuna are picioare scurte”
Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe...
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...