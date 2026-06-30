Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor

Un avion Wizz Air care decolase din Sibiu cu destinația Madrid a aterizat de urgență, luni, 29 iunie 2026, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, după ce a lovit o pasăre la scurt timp de la decolare.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu au confirmat incidentul, precizând că echipajul a decis devierea zborului în conformitate cu procedurile de siguranță, conform Ora de Sibiu.

Este vorba despre zborul W4 3825, pe ruta Sibiu – Madrid. Reprezentanții aeroportului precizează că aeronava a fost supusă unei inspecții tehnice la Cluj, iar după finalizarea verificărilor și-a reluat operarea către Madrid, decolând la ora 08:36.

„Aeronava care opera zborul W4 3825 pe ruta Sibiu – Madrid a fost implicată într-un eveniment de tip bird strike, raportat după decolare. Conform procedurilor operaționale aplicabile, echipajul a decis devierea aeronavei către Aeroportul Internațional Cluj, unde aceasta a fost supusă inspecției tehnice prevăzute pentru astfel de situații. În urma efectuării inspecției tehnice prevăzute de procedurile aplicabile, aeronava și-a reluat operarea către Madrid, ceea ce a permis continuarea zborului în condiții de siguranță, decolând de pe Aeroportul Internațional Cluj la ora 08:36”, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.

Potrivit pasagerilor aflați la bord, comandantul a anunțat de trei ori prin sistemul de sonorizare că aeronava a lovit o pasăre în partea din față a avionului și că, din motive de siguranță, zborul va fi deviat către Cluj-Napoca.

Avionul a aterizat în siguranță la Cluj, unde a fost întâmpinat preventiv de echipajele de intervenție ale aeroportului. Pasagerii au rămas la bord aproximativ 30 de minute, timp în care aeronava a fost inspectată.

După verificări, pilotul le-a comunicat pasagerilor că avionul nu a suferit avarii care să împiedice continuarea zborului. Aeronava a decolat din Cluj la ora 08:36 și a aterizat în siguranță la Madrid la ora 10:32, ora României.

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