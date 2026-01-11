CSM Unirea Alba Iulia, reunire cu un nou antrenor, pentru atacarea promovării în Liga 2 | Pe „Cetate”, Dragoș Militaru, la primul antrenament al „alb-negrilor” din 2026
Liderul CSM Unirea Alba Iulia, reunire cu un nou antrenor, pentru atacarea promovării în Liga 2 | Pe „Cetate”, Dragoș Militaru, la primul antrenament al „alb-negrilor” din 2026
Luni, 12 iaunarie, CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, are primul antrenament din 2026, sub comanda noului antrenor principal Dragoș Militaru, cel care l-a înlocuit luna trecută pe Alexandru Pelici.
Citește și: Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″
Obiectivul formației din Cetatea Marii Uniri este promovarea în Liga 2, iar în această iarnă „alb-negrii” vor avea parte și de un stagiu centralizat în Antalya. Deocamdată a fost anunțată și prima achiziție, Andreas Mihaiu (ex-CSM Slatina), mai sunt discuții pentru jucători din Arad precum I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad Under 17), tratative pentru alte transferuri, dar vor urma și plecări.
*Staff tehnic nou
În privința staff-ului tehnic, cu excepția lui Mircea Oprea – care va rămâne în continuare secund, sunt doar noutăți, după cum urmează: Dragoș Militaru – principal, marocanul Moundir Moussaddak (cu care Militaru a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște) – antrenor secund, George Aldea (AFC Micești și LPS Sebeș) – preparator fizic, Vasile Șleam (fost la Minaur Baia Mare, a lucrat cu Militaru la Unirea Dej) – antrenor cu portarii.
„Cred că această echipă, la ceea ce oferă acum, trebuie să fie cel puțin în Liga 2, dacă nu chiar mai sus. Simt o mare responsabilitate față de oamenii care conduc clubul și față de suporteri”, a fost mesajul transmis de Dragoș Militaru în momentul prezentării oficiale.
Timp de două zile, 13 și 14 ianuarie, este prevăzută vizita medicală pentru echipierii formației albaiuliene.
*Adversarii din Turcia
În perioada precompetițională sunt prevăzute două cantonamente centralizate, unul la domiciliu, în perioada 12 ianuarie-2 februarie, și un altul extern, în Antalya (Turcia), timp de 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care se vor disputa și 3 partide amicale. Adversarii din Antalya sunt SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9) – vineri, 6 februarie; FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9) – marți, 10 februarie și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie
Pe plan intern sunt stabilite, deocamdată, alte jocuri de verificare, cu divizionarele secunde CSC Șelimbăr (sâmbătă, 24 ianuarie) și Corvinul Hunedoara (liderul din Liga 2, în 31 ianuarie). La revenirea din Antalya, CSM Unirea Alba Iulia se va pregăti acasă, iar cu o săptămână înaintea startului oficial, sâmbătă, 21 februarie, sunt două meciuri-test în aceeași zi, cu CSM Deva (prima clasată din Liga 4 Hunedoara) și Kids Tâmpa Brașov (penultimul loc în Seria 4 din Liga 3).
