Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″. Mijlocașul crescut de Dinamo, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”

Andreas Mihaiu, jucătorul de 27 de ani crescut de Dinamo, ultima dată în Liga 2 la CSM Slatina, este primul transfer anunțat de CSM Unirea Alba Iulia în această iarnă!

Mihaiu a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, un contract valabil până în vara acestui an, obiectivul fiind promovarea în Liga 2. A mai fost coechipier cu Blănaru și Borcea, la CSM Slatina și Dinamo, urmând să se prezinte la reunirea din 12 ianuarie, sub comanda lui Dragoș Militaru.

Fotbalistul care evoluează în banda dreaptă, ca mijlocaș lateral sau extremă, are experiență semnificativă în eșaloanele superioare, acumulând peste 130 de partide în Liga 1 și Liga 2 și 9 reușite. La Slatina, în actuala stagiune, a strâns 14 partide și 4 pase decisive (în Liga 2), plus alte 3 prezențe și un gol în Cupa României. Fostul jucător de la Dinamo din perioada 2019-2022, a ajuns în septembrie 2024 la CSM Slatina, echipa din orașul natal, după ce s-a despărțit de Gloria Buzău, mai bifând în carieră echipe precum Chindia Târgoviște și Voința Turnu Măgurele, fiind considerat, la un moment dat, o mare speranță a „câinilor roșii”.

*Mihaiu: „Obiectiv clar, promovarea!”

„Am ales Unirea pentru proiectul de aici și pentru oamenii foarte implicați. Există o dorință clară de promovare, iar lumea iubește fotbalul. Este un proiect bun și îmi place să țintesc sus. Știam că Alba Iulia este un club cu tradiție, cu jucători buni de-a lungul timpului. Orașul este frumos și sportul este apreciat aici. Vin de la Liga 2 și nu consider acest pas unul înapoi. Merg pe premisa «un pas înapoi, doi înainte». Important este să fiu sănătos și poate chiar o sǎ fie un pas înainte. Obiectivul este clar: promovarea. Toată lumea este focusată 100% pe asta. Îi aștept pe suporteri la stadion. Abia aștept să îi cunosc și să joc pe acest teren frumos”, a transmis noul jucător al Unirii Alba Iulia prin intermediul canalului oficial de comunicare al clubului.

Foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI