CSM Unirea Alba Iulia, remiză dezamăgitoare cu „lanterna roșie” la fotbal feminin, în prima rundă a returului sezonului regular

CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză albă în deplasare cu ultima clasată din Superliga feminină, la Odorheiu Secuiesc, meci contând pentru prima etapă a returului sezonului regular.

Un rezultat dezamăgitor pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri în compania ultimei clasate, Vasas Femina care pierduse toate jocurile precedente. Formația albaiuliană este la primul egal din stagiunea curentă, un rezultat dezamăgitor, și rămâne pe penultima poziție, cu 7 puncte (golaveraj 8-14), cu două victorii, o remiză și 5 insuccese.

Cu un singur punct în ultimele două confruntări, ambele în deplasare, și fără a înscrie, CSM Unirea Alba Iulia va evoluat sâmbătă, 18 octombrie, la Micești, la ora 12.00, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc (locul 3, 15 puncte).

Vasas Femina a obținut primul punct al sezonului, după un duel echilibrat pe teren propriu cu CSM Unirea Alba Iulia. Deși meciul s-a încheiat fără goluri, formația din Odorheiu Secuiesc a reușit să oprească seria de înfrângeri de până acum. Cu acest rezultat, gazdele și-au trecut în cont primul punct, însă rămân pe ultimul loc al clasamentului.

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean/ cpt. – Claudia Bistrian, Maria Toma, Idelys Vázquez, Maria Baciu, Alejandra Sánchez, Bianca Baciu, Elina Coceanovschi, Melinda Nagy, Lidia Șuveț, Florentina Ancăș. Antrenor Adrian Lopăzan.

Campioana Farul Constanța a urcat pe prima poziție după egalul din deplasare cu FK Csikszereda, cu 17 puncte (la egalitate cu Poli Timișoara), rezultat coroborat cu victoria repurtată de „U” Olimpia Cluj (2-1 cu Politehnica Timișoara, formație neînvinsă în primele 7 etape ale sezonului).

Foto: Vasas Femina

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI