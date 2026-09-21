CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria)
CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei României: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria)
Pentru al doilea an consecutiv, CSM Unirea Alba Iulia, câștigătoarea eventului național la polo feminin în ultimele două ediții, va lua startul în Conference Cup (a treia întrecere continentală).
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Echipa din Cetatea Marii Uniri va găzdui iar, la fel ca anul trecut, o grupă din turul I preliminar, în Bazinul Olimpic, în perioada 6-8 noiembrie. Oponentele reprezentantei României sunt extrem de tari, CE Mediterrani (Spania) și două mai vechi cunoștințe NC Chania (Grecia, cu care a pierdut, 7-9, în martie, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup), Uni-Gyor GYVSE (Ungaria, oponenta din Danube Cup). În 2026, uniristele au realizat cea mai impotantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale însemnând și cel mai bun rezoutat al unei echipe românești.
Primele trei clasate din fiecare grupă (în total 12 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Cupei Conferinței (feminin), alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup. CSM Unirea Alba Iulia a început sezonul cu câștigarea Cupei României, iar în această săptămână va evolua la un puternic turneu de pregătire, la Belgrad, în această toamnă fiind și partidele din Danube Cup.
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