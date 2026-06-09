CSM Unirea Alba Iulia – la faza războiului rece între facțiuni din conducere, după deziluzia ratării promovării în Liga 2!

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia este la faza războiului rece între facțiuni din conducere, după recenta deziluzie a ratării promovării în Liga 2, în al doilea an consecutiv.

Este sigur că gruparea din Cetatea Marii Uniri a trăit o nouă dezamăgire, după eșecul din partida de baraj cu SC Popești-Leordeni, scor 0-2, care a dus la un nou sezon ratat! În schimb este învăluită într-o ceață groasă perspectiva clubului „alb-negru”, în contextul în care la nivelul conducerii administrative s-a intrat în faza războiului rece între facțiuni, cu o tensiune mocnită și relații alterate. În cele ce urmează încercăm o analiză a situației din curtea clubului cu 102 ani de existență, fără a avea reacții oficiale după decepția de la finele sezonului 2025/2026!

*Mihai Dăscălescu, și piatra de moară numită „CEx”

„Cine-i vinovat, să plătească! Să plece toți”, este laimotivul mesajelor fanilor furioși în mediul online, cerându-se vehement socoteală după eșecul din partida decisivă, din Ilfov.

Pentru Mihai Dăscălescu, cel care este de mai bine de 15 ani în conducerea clubului, piatra de moară se numește prezența în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Ales în 2017 și cu un al treilea mandat consecutiv înregistrat fără emoții, în martie 2026, la alegerile FRF, Dăscălescu este arătat cu degetul că nu se implică suficient în strategia unor campanii de accedere în Liga 2, tocmai pentru că și-ar pierde postul respectiv! Sunt critici vehemente dinspre fani, care nu mai acceptă ratările pe bandă rulantă, considerând că s-a umplut paharul. Trecut în plan secundar în stagiunea recent încheiată, mai precis după venirea lui „B.A:” în club, Dăscălescu nu a mai avut putere de decizie la nivel de seniori, ocupându-se de echipa feminină. Se vehiculează, în cazul său, că nu i se va mai prelungi contractul de președinte al secției de fotbal, scadent la finele acestei luni, după cum se aude, aceasta traducându-se cu plecarea din club.

Pe de altă parte însă, în privința prezenței în Comitetul Executiv al FRF, nu sunt emoții, întrucât are o ușă mare deschisă la Viitorul Sântimbru, în cazul promovării în Liga 3, pregătindu-i-se un post la gruparea din Galtiu.

*Și cu „B.A.”, tot rateu!

Dacă ar fi cineva decis să „ia taurul de coarne”, ar trebui să se îndrepte și spre „B.A.”, care pare favorit, în aceste momente în fața lui Dăscălescu în privința puterii din club. Conducătorul cu rateuri la Gloria Bistrița (2024) și CS Universitar Alba Iulia (2025) a fost implementat la CSM Unirea Alba Iulia cu scopul să securizeze, prin influență, drumul spre eșalonul secund. Uniriștii au avut o sumedenie de arbitraje „pro”, s-a văzut mâna acestuia, însă, trăgând linie, tot rateu se numește și sezonul cu „B.A.” în staff-ul unirist. Așa că, dacă ar fi rost de decizii radicale, ar trebui ca, dacă se renunță la Dăscălescu, să plece și „B.A.”! Altfel ar fi doar o cosmetizare pe jumătate… Acum totul gravitează în sfera influențelor, cu cărări bătătorite spre primărie, drumuri pe care cei doi nu se intersectează!

*Dragoș Militaru și erorile de la baraj

Antrenorul Dragoș Militaru are parte însemnată din înfrângerea din jocul decisiv, ca abordare tactică, formulă de start (Giurgiu și Miclăuș, substituiți de Pîntea și Ondreykovicz), strategie, schimbări. Acesta spunea că a pregătit jocul în cele mai mici detalii, inclusiv loviturile de departajare, însă la Popești-Leordeni prestația „alb-negrilor” a fost mediocră, lucru recunoscut sincer, de Militaru, la final. Unirea s-a făcut de râs, Militaru a încercat ceva, dar nu i-

a reușit. La capitolul „underi”, deficitar în acest sezon pentru Unirea Alba Iulia, s-a făcut diferența. Simplu, Fîrțînescu și Căpraru au zburat în benzi pe lângă Lambru și Ondreykovicz… Ba mai mult, din minutul 70, Unirea a fost precum România la barajul ratat cu Slovenia în 2001, cu Hagi, în formula 4-2-4, cu underii Ardeiu și Lambru în linia mediană… Militaru a venit în iarnă la insistențele lui „B.A.”, care și-a impus atunci punctul de vedere în privința succesorului lui Pelici. În prezent, este în suspans continuitatea pe banca tehnică, dar, dacă rămâne „B.A.” e simplu de identificat ce se va petrece… Dacă nu cumva și Militaru va fi trădat, sau „principalul” va renunța de la sine…

*Exodul fotbaliștilor

Cu salarii la zi, mult peste media eșalonului terț, unii cu contracte demne de Liga 2, majoritatea fotbaliștilor aveau clauze în înțelegerile cu clubul, că vor fi prelungite automat în cazul promovării în Liga 2! Acum, lucrurile se schimbă radical, iar semnalele sunt că financiar se vor reduce contractele. Și, este de anticipat un exod masiv al fotbaliștilor, câteva nume fiind Ducan, Balaur, Blănaru, Golda sau Gavrilă, iar lista rămâne deschisă…

Foto: Lucian DANCIU

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