Ştirea zilei

FOTO | Alertă în Alba: Vârstnic de 71 de ani, din Cisteiu de Mureș, dat dispărut. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

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L-ați văzut? Vârstnic de 71 de ani, din Cisteiu de Mureș, dat dispărut: A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

Un vârstnic de 71 de ani, din Cisteiu de Mureș, a fost dat dispărut după ce a plecat de domiciliu în urmă cu 4 zile și nu a mai revenit.

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din Cisteiu de Mureș, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 29 iulie 2026, în jurul orei 09.30, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că BARANKA BOROS, în vârstă de 71 de ani, a plecat de la domiciliu său în data de 25 iulie 2026 și nu a mai revenit.

Bărbatul are următoarele semnalmente: 1,60 m înălțime, 55 de kilograme, tenul măsliniu, părul cărunt, ochii negri și mustață.

La momentul dispariției, purta pantaloni negri, o cămașă, o vestă neagră și papuci albaștri.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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