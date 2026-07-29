Incendiu la o locuință din Aiud: Intervin pompierii cu 2 autospeciale

A circulat cu o mașină neînmatriculată și numere expirate: Ce pedeapsă a primit în instanță un șofer din Alba Un bărbat în vârstă de 50 de ani a scăpat de executarea unei pedepse cu închisoarea, după ce Judecătoria Alba Iulia a decis să amâne aplicarea unei condamnări de un an și patru luni pentru conducerea […]