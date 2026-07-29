Incendiu la o locuință din Aiud: Intervin pompierii cu 2 autospeciale
Incendiu la o locuință din Aiud: Intervin pompierii cu 2 autospeciale
Un incendiu a izbucnit miercuri, în jurul orei 17.00, la o locuință din municipiul Aiud.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Aiud, pe strada Voluntarilor.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
La misiune 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE: Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească (filigorie)
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.
Fără victime.
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