CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi
CSM Unirea Alba Iulia a mai bifat 3 achiziții, Chiorean (ex-Gloria Bistrița) și jucătorii under Vaida („U” Cluj) și Datcu (Șoimii Gura Humorului, via Sport Team București), ultimii doi împrumutați.
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Crește astfel numărul jucătorilor rezolvați de divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, după Donca (CSM Olimpia Satu Mare), Prejmerean (CSM Slatina), Chindriș, brazilianul Tonini și nigerianul Ayeni (Gloria Bistrița, liberi de contract).
Paul Chiorean (29 de ani), mijlocașul bistrițean, este al patrulea jucător venit de la divizionara secundă Gloria Bistrița în mandatul Bogdan Apostu-Cristian Pustai. În stagiunea recentă are 21 de prezențe, două reușite și 4 asisst-uri, totalizând 1290 de minute.
Bogdan Datcu (2007), apărătorul lateral stânga ce aparține de Sport Team București, a evoluat sezonul anterior la Șoimii Gura Humorului (învinsă, 2-3 de SC Popești-Leordeni, a jucat titular în barajul semifinal de promovare în Liga 2), fiind component al loturilor României Under 15 și de juniori.
Răzvan Vaida (n. 2008) este un mijlocaș central născut în Dej și a evoluat pentru echipa locală Unirea, înainte de a face trecerea în Academia Universității, în urmă cu 4 ani. A semnat, în octombrie 2025, un contract de profesionist cu gruparea „șepcilor roșii”.
foto: Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, Șoimii Gura Humorului
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