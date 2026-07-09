Sport

CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi

Dan HENEGAR

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi

CSM Unirea Alba Iulia a mai bifat 3 achiziții, Chiorean (ex-Gloria Bistrița) și jucătorii under Vaida („U” Cluj) și Datcu (Șoimii Gura Humorului, via Sport Team București), ultimii doi împrumutați.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, 3 transferuri dintr-o lovitură: Chindriș, Tonini și Ayeni (Gloria Bistrița)!

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Crește astfel numărul jucătorilor rezolvați de divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, după Donca (CSM Olimpia Satu Mare), Prejmerean (CSM Slatina), Chindriș, brazilianul Tonini și nigerianul Ayeni (Gloria Bistrița, liberi de contract).

Paul Chiorean (29 de ani), mijlocașul bistrițean, este al patrulea jucător venit de la divizionara secundă Gloria Bistrița în mandatul Bogdan Apostu-Cristian Pustai. În stagiunea recentă are 21 de prezențe, două reușite și 4 asisst-uri, totalizând 1290 de minute.

Bogdan Datcu (2007), apărătorul lateral stânga ce aparține de Sport Team București, a evoluat sezonul anterior la Șoimii Gura Humorului (învinsă, 2-3 de SC Popești-Leordeni, a jucat titular în barajul semifinal de promovare în Liga 2), fiind component al loturilor României Under 15 și de juniori.

Răzvan Vaida (n. 2008) este un mijlocaș central născut în Dej și a evoluat pentru echipa locală Unirea, înainte de a face trecerea în Academia Universității, în urmă cu 4 ani. A semnat, în octombrie 2025, un contract de profesionist cu gruparea „șepcilor roșii”.

foto: Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, Șoimii Gura Humorului

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

VIDEO: Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 35 de minute

în

9 iulie 2026

De

În Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă! Viitorul Sântimbru a învins Corona Brașov, în Cupa României, faza regională, scor 2-1 (1-0). Cu secundul Dan Comșa, omul bun la toate, pe bancă, trupa din Galtiu a produs prima înfrângere stagională […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0), în Cupa României, faza regională | Trupa din Galtiu, pas cu dreptul!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

8 iulie 2026

De

Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0), în Cupa României, faza regională Viitorul Sântimbru a învins Corona Brașov, în Cupa României, faza regională, scor 2-1 (1-0) Cu secundul Dan Comșa, omul bun la toate, pe bancă, trupa din Galtiu a produs prima înfrângere stagională unei echipe cu pretenții, care vizează promovarea în Liga 2 în […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, reunire pentru al treilea an consecutiv în eșalonul terț | Daniel Tătar: „Vrem să creștem”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

8 iulie 2026

De

CIL Blaj, reunire pentru al treilea an consecutiv în eșalonul terț | Antrenorul Daniel Tătar: „Vrem să creștem” CIL Blaj are luni, 13 iulie, reunirea pentru al treilea sezon consecutiv în Liga 3, lotul formației din „Mica Romă” suferind transformări ample în această perioadă de pauză. Citește și: VIDEO: CIL Blaj, mutare surpriză! Ștefan Blănaru (CSM […]

Citește mai mult