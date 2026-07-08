VIDEO | Suspiciuni de poluare majoră pe râul Galda, în zona „Albalact”: În acel areal își desfășoară activitatea trei companii

Suspiciuni de poluare majoră pe râul Galda, în zona „Albalact”: În acel areal își desfășoară activitatea trei companii

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai, a oferit, miercuri, 8 iulie 2026, într-o conferință de presă detalii concrete despre o acțiune recentă de monitorizare aeriană desfășurată într-un perimetru cunoscut pentru activitățile sale industriale (zona „Albalact”, unde își desfășoară activitatea trei operatori economici Verdino, Prefera și Lactalis).

„Imaginile și filmările capturate de drone indică probleme de mediu de o gravitate majoră pe râul Galda”, a dezvăluit Dănuț Hălălai.

„Ieri (n.a. marți, 7 iulie 2026) am survolat cu drona în zona „Albalact”, așa cum este cunoscută îndeobște ca denumire. Acolo avem o suspiciune de poluare a râului, pe care o monitorizăm. Avem niște planșe foto și niște filmări foarte complicate de acolo, de pe râul Galda, pe care vi le pot pune la dispoziție.

În momentul în care vom ști cu exactitate cine este poluatorul în zonă vom anunța. Sunt trei societăți în zonă. Una dintre ele cu siguranță poluează și poluează destul de urât în zona aceea, pe acel râuleț”, a detaliat șeful Gărzii de Mediu Alba.

Garda de Mediu Alba a trecut la monitorizarea aeriană a zonelor cu risc ecologic din județ, folosind tehnologie de ultimă generație pentru a depista agenții economici care încalcă legislația. instituția dispune acum de echipamente avansate și personal calificat pentru a supraveghea de la înălțime cursurile de apă și zonele industriale.

„Avem termoviziune, avem tot ce trebuie. Asta trebuie folosită cu oameni… Nu-i așa de simplu să zbori cu o dronă. Unii își imaginează: „Domne, lansați o dronă și prindeți-i”. Cu o dronă trebuie să „zbori” respectând regulile specifice unui mijloc aeroportat. Acolo trebuie să respecți o legislație… Avem trei piloți de dronă, printre care și subsemnatul”, a explicat șeful Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai.

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