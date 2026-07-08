Mai mult de 2.000 de persoane au fost găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Sancțiunile aplicate

Peste 2.000 de persoane care activau în domenii precum ridesharing, curierat și comerț online au fost găsite muncind fără forme legale, în urma unei campanii naționale de control desfășurate de Inspecția Muncii în perioada 2–22 iunie.

Inspectorii au aplicat amenzi de peste 23 de milioane de lei și avertizează că verificările vor continua, în condițiile în care fenomenul muncii nedeclarate rămâne unul îngrijorător.

Campania a vizat firmele care desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale, respectiv transportul de persoane la comandă, comerțul online și serviciile de curierat și poștă.

În perioada 2-22 iunie, inspectorii de muncă au efectuat 1.087 de controale la nivel național, dintre care 15 în colaborare cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală. În urma verificărilor, au fost identificate 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată, scrie Digi24.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 453 de sancțiuni angajatorilor, dintre care 197 de amenzi și 256 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 23,3 milioane de lei, din care peste 22,8 milioane de lei au vizat exclusiv sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Inspectorii au dispus, totodată, 1.314 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Cele mai multe persoane depistate fără forme legale au fost în județul Timiș, unde inspectorii au identificat 1.459 de lucrători aflați în această situație. Urmează Dâmbovița (152 de persoane), Prahova (94), Bihor (77), Argeș (47), Ilfov (46) și Ialomița (45).

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