Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II

Cei mai mulți români cred că sumele acumulate în contul de pensie privată obligatorie, mai exact din Pilonul II, se pierd dacă participantul decedează înainte de pensionare. În realitate, legea prevede exact contrariul. Banii din contul individual nu rămân la administratorul fondului și nici nu se întorc la stat, ci fac parte din patrimoniul persoanei și pot fi moșteniți de urmașii legali sau testamentari. Totuși, pentru a intra în posesia sumelor, moștenitorii trebuie să urmeze o procedură și să depună documentele necesare. Contabilitateși audit

Banii din Pilonul II se moștenesc

În România, fondurile de pensii administrate privat sunt reglementate de Legea nr. 411/2004, cu modificările ulterioare. Începând din 2026 a fost adoptată și Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private, care va intra în vigoare în ianuarie 2027 și stabilește regulile privind plata sumelor acumulate.

Legea actuală stabilește că, în cazul decesului unui participant la Pilonul II, activul personal net nu se pierde. Acesta revine moștenitorilor legali sau celor desemnați prin testament, care devin beneficiarii sumelor acumulate în contul de pensie privată.

Cu alte cuvinte, economiile strânse în contul de pensie privată fac parte din moștenirea persoanei decedate.

Cine poate primi banii

Beneficiari pot fi:

-soțul sau soția supraviețuitoare;

-copiii;

-părinții, dacă sunt moștenitori legali;

-alte persoane desemnate prin testament.

De exemplu, dacă un participant la Pilonul II a acumulat 85.000 de lei și decedează, iar moștenitorii sunt soția și cei doi copii, suma va fi împărțită conform certificatului de moștenitor sau testamentului. Într-un alt exemplu, o persoană necăsătorită, fără copii, dar care a lăsat un testament în favoarea surorii sale, poate transmite integral activul din Pilonul II acesteia.

Cum intră moștenitorii în posesia banilor

Moștenitorii trebuie să contacteze administratorul fondului de pensii la care era înscris participantul și să depună documentele solicitate. În general, sunt necesare:

-certificatul de deces;

-certificatul de moștenitor sau hotărârea judecătorească privind succesiunea;

-actul de identitate al beneficiarului;

-cererea de plată;

-alte documente solicitate de administrator, în funcție de situație.

Potrivit legislației, dreptul de a revendica aceste sume nu mai este limitat de un termen de prescripție, ceea ce înseamnă că moștenitorii își pot solicita drepturile și după mai mulți ani, dacă nu au făcut-o imediat după deces.

Cum sunt plătiți banii

În funcție de situația beneficiarului, există două variante. Dacă moștenitorul este deja participant la un fond de pensii administrat privat, activul poate fi transferat în propriul său cont de Pilon II.

Dacă nu este participant la Pilonul II, acesta poate solicita plata contravalorii activului, potrivit regulilor prevăzute de lege și de administratorul fondului. Este important de precizat faptul că administratorii au obligația de a efectua plata după primirea documentației complete, în termenul prevăzut de legislație.

O regulă pe care mulți români nu o cunosc

Una dintre cele mai mari confuzii este că banii din Pilonul II ar funcționa la fel ca pensia de stat. În realitate, există o diferență importantă. Astfel, pensia din sistemul public nu poate fi moștenită în forma în care au fost plătite contribuțiile de-a lungul vieții. În schimb, în cazul Pilonului II există un cont individual, iar sumele acumulate aparțin participantului și pot fi transmise moștenitorilor.

Acesta este unul dintre principalele avantaje ale sistemului de pensii administrate privat.

Ce trebuie să facă participanții

Specialiștii recomandă ca fiecare participant să verifice periodic la ce administrator este înscris și care este valoarea activului acumulat. De asemenea, este util ca membrii familiei să știe existența contului de Pilon II și administratorul acestuia, pentru a putea începe procedura în cazul unui deces.

În lipsa acestor informații, moștenitorii pot afla administratorul prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară.

În concluzie, banii acumulați în Pilonul II nu dispar și nu rămân la administratorul fondului. Ei fac parte din patrimoniul participantului și pot fi moșteniți, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege, oferind astfel familiei un sprijin financiar important chiar și după decesul titularului contului.

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