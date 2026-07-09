Târgul Apulum Agraria 2026 la Alba Iulia și Ighiu: Când vor avea loc evenimentele care reunesc inovația cu tradiția

Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din 2026 a evenimentului Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, pe data de 5-6 septembrie la Alba Iulia și 19-20 septembrie la Ighiu.

Reprezentanții instituției transmit că Apulum Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim-plan tradițiile și produsele autentice.

Consiliul Județean Alba despre Apulum Agraria 2026

,,Tradiția, oamenii și roadele muncii îşi dau întâlnire la Apulum Agraria 2026!

Apulum Agraria reuneşte an de an, două repere ale tradiției românești, născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală: oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic, care poartă amprenta muncii lor.

Va fi o sărbătoare a producătorilor locali și a aromelor autentice, a meșteșugurilor bine alese, dar și locul în care inovația întâlnește tradiția, tehnologia se pune în slujba agriculturii, iar comunitatea se reunește în jurul valorilor care ne definesc.

Două sărbători. Două locații. Un singur septembrie de poveste.”, se arată în mesajul publicat de Consiliul Județean Alba.

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