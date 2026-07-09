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Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

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Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe data de 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. 

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Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri iar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027.

Programele naționale ‘Școala altfel’ și ‘Săptămâna verde’ se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Structura anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri:

* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

* de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;

* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanță:

* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

* o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;

* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027;

* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

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