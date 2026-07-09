Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele
Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele
Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe data de 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.
Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri iar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027.
Programele naționale ‘Școala altfel’ și ‘Săptămâna verde’ se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.
Structura anului școlar 2026-2027
Anul școlar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Intervale de cursuri:
* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;
* de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;
* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;
Intervale de vacanță:
* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;
* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;
* o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;
* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027;
* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II
Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II Cei mai mulți români cred că sumele acumulate în contul de pensie privată obligatorie, mai exact din Pilonul II, se pierd dacă participantul decedează înainte de pensionare. În realitate, legea prevede exact contrariul. Banii din […]
Rețea de trafic cu droguri și „cristal”, destructurată după aproape doi ani de anchetă: Zeci de tranzacții, minori implicați și sute de probe trimit trei inculpați în fața Tribunalului Alba
Rețea de trafic cu droguri și „cristal”, destructurată după aproape doi ani de anchetă: Zeci de tranzacții, minori implicați și sute de probe trimit trei inculpați în fața Tribunalului Alba O anchetă complexă desfășurată de procurorii DIICOT, întinsă pe aproape doi ani și susținută de zeci de percheziții, interceptări telefonice, rapoarte tehnico-științifice și declarații de […]
Președintele României, Nicușor Dan: ,,Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”
Președintele României, Nicușor Dan: ,,Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB” România va aloca în 2026 un total de 3,7% din PIB pentru cheltuielile de apărare și securitate, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că România s-a alăturat inițiativei NATO „Drone […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele
Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele Cursurile anului...
Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II
Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II...
Știrea Zilei
VIDEO | Suspiciuni de poluare majoră pe râul Galda, în zona „Albalact”: În acel areal își desfășoară activitatea trei companii
Suspiciuni de poluare majoră pe râul Galda, în zona „Albalact”: În acel areal își desfășoară activitatea trei companii Comisarul șef...
TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 58 de ani, din Goașele, găsit spânzurat în interiorul unei locuințe de lângă Cugir
TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 58 de ani, din Goașele, găsit spânzurat în interiorul unei locuințe de lângă Cugir Un...
Curier Județean
Târgul Apulum Agraria 2026 la Alba Iulia și Ighiu: Când vor avea loc evenimentele care reunesc inovația cu tradiția
Târgul Apulum Agraria 2026 la Alba Iulia și Ighiu: Când vor avea loc evenimentele care reunesc inovația cu tradiția Consiliul...
Mai mult de 2.000 de persoane au fost găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Sancțiunile aplicate
Mai mult de 2.000 de persoane au fost găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Sancțiunile aplicate...
Politică Administrație
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...