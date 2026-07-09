În Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă!

Viitorul Sântimbru a învins Corona Brașov, în Cupa României, faza regională, scor 2-1 (1-0). Cu secundul Dan Comșa, omul bun la toate, pe bancă, trupa din Galtiu a produs prima înfrângere stagională unei echipe cu pretenții, care vizează promovarea în Liga 2 în vara viitoare.

Viitorul mai dispută un meci sâmbătă, în deplasare cu Viitorul Târgu Mureș (ora 18.00, pe „TranSil”) și are șanse să câștige iar trofeul regional, după 2 ani.



Sântimbrenii au repurtat a opta victorie consecutivă, pe 4 fronturi (campionat, finala județeană, baraje de promovare, Cupa României regională) și totodată al 14-lea joc succesiv câștigat în fața fanilor!

*Comșa: „Plec la Sebeș cu sentimentul datoriei împlinite”

„Semnele au fost bune de când am hotărât să atingem aceste obiective. Am avut un lot foarte bun valoric și numeric. Această Cupă pe unii îi încurcă, noi deocamdată nu ne-

am făcut planuri de vacanță și ne-a mobilizat faptul că putem disputa finala la Galtiu. Le mulțumesc băieților, au luptat contra unei echipe foarte bune, superioare adversarului de la barajul de promovare. La Târgu Mureș mergem să câștigăm. Mă bucur, sunt fericit, e o retragere cu fruntea sus de la Sântimbru, o să plec la Sebeș cu sentimentul datoriei împlinite”, a precizat Dan Comșa, care din sezonul viitor va activa la CSM Sebeș.

Fără antrenorul principal Adrian Bicheși și familia Hulea (Ovidiu și Adrian), principalul susținător financiar, toți plecați în vacanță, „roș-albaștrii” au câștigat un meci în care erau cotați cu șansa secundă (în linii mari, aceeși formulă de la baraj, exceptându-l pe Barna, revenit între buturi, și Epure). Corona, o echipă cu un buget net superior, nu a contat pe vedetele achiziționate recent (B, Rusu, Mateiu, ex-uniristul A. Gavrilă, Enceanu, Gicu Grozav etc), iar prestația etalată și eșecul suferit l-au enervat rău pe antrenorul Marian Constantinescu, acesta certându-și elevii în vestiar pe o tonalitate ridicată.

Epure (23) a deschis scorul, partida a fost alertă, până la finele primei reprize fiind câte o bară, Lupșan (27), respectiv Rusu (45). Ivașcu (62) a majorat scorul, scăpat singur cu portarul, în fața unei echipe ce părea în vacanță. În minutul 72 s-a consemnat a treia bară, A. Gavrilă, singur cu veteranul Barna (va face 48 de ani în 12 iulie). Ecartul a fost redus totuși în minutul 83, de Voicu. La penalty-uri a câștigat Corona, scor 4-3, execuțiile fiind, în ordine Lupșan, Pătrașcu, M. Domșa, David, Voic (paradă A. Popa), Voicu, B. Popa, D. Popa, Catană (șut peste), acesta fiind un criteriu suplimentar pentru departajare în caz de egalitate de puncte.

Viitorul: Barna – N. Pop, B. Popa, I. Grozav, Kosmyna-Vingărzan (67, Birk) – Goangă, Goguța/cpt. (85, B. Popescu), Lupșan – Epure (85, Catană), M. Domșa, Ivașcu (80, Voic); rezerve Petrașcu, N. Muntean. Boca, Pașca-Igna, Crișan. Antrenor Dan Comșa.

Corona: A. Popa – David, Stăncuțu, Toader (72, Șerbănoiu), Vârlan (8, A. Gavrilă), Roșu/ cpt. (72, Naste), Stanislav (46, Turcu), Gavîrliță (61, Petrașcu), D. Popa, Voicu, Toderașcu; rezervă Șandor. Antrenor Marian Constantinescu.

Foto: SZILAGYI Peter

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