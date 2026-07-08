TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 58 de ani, din Goașele, găsit spânzurat în interiorul unei locuințe de lângă Cugir

Un bărbat de 58 de ani, din Goașele, a fost găsit spânzurat în interiorul unei locuințe de lângă Cugir.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Goașele, județul Alba, un bărbat a fost găsit spânzurat.

Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat, în interiorul unui imobil, cadavrul unui bărbat de 58 de ani, din localitatea Goașele.

La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență.

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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