Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică. Calendar și condiții de participare
Primăria municipiului Aiud, județul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condițiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent IA (M), sunt următoarele:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizare cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă de minimum 7 ani;
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condițiile de desfășurare a concursului sunt:
Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 29.07.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Data, ora și locul desfășurării probei interviu: 03.08.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 08.07.2026 – 21.07.2026, ora 16:00.
Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.
Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.
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