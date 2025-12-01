CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională

CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, au transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, la 107 ani de la Marea Unire

Fotbaliștii uniriști au afișat un steag tricolor înaintea antrenamentului de pe Stadionul „Cetate”

„De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, CSM Unirea Alba Iulia sărbătorește, alături de albaiulieni, orașul Marii Uniri și de cei care poartă în suflet tricolorul. Suntem echipa-fanion a orașului Unirii, iar numele nostru, UNIREA, ne amintește în fiecare zi de istoria și mândria acestui loc unic. Suntem mândri să reprezentăm Alba Iulia în fiecare zi, pe teren și în afara lui. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a transmis clubul din Cetatea Marii Uniri