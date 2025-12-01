Rămâi conectat

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

De

Festival de Romania 2025

CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, au transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, la 107 ani de la Marea Unire

Citește și: VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României

Fotbaliștii uniriști au afișat un steag tricolor înaintea antrenamentului de pe Stadionul „Cetate”

 „De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, CSM Unirea Alba Iulia sărbătorește, alături de albaiulieni, orașul Marii Uniri și de cei care poartă în suflet tricolorul. Suntem echipa-fanion a orașului Unirii, iar numele nostru, UNIREA, ne amintește în fiecare zi de istoria și mândria acestui loc unic. Suntem mândri să reprezentăm Alba Iulia în fiecare zi, pe teren și în afara lui. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a transmis clubul din Cetatea Marii Uniri

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

1 decembrie 2025

De

Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor, la ora 18.00 | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena Marți, 2 decembrie, la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și VakifBank Istanbul, contând pentru etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Este o confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena, […]

Citește mai mult

Sport

Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

30 noiembrie 2025

De

Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale Cupa Unirii la brigde, ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Competiția devenită una tradițională a ajuns la o ediție jubiliară, concursul internațional desfășurându-se cu prilejul Zilei Naționale. Citește și: FOTO: […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

30 noiembrie 2025

De

Înotători de la LPS Alba Iulia au participat la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani Recent, la Brașov, s-a desfășurat Campionatul Național de poliatlon, copii, 10 ani, competiție la care au luat startul și înotători de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Citește și: Înotătoarea Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), calificări în finale la […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 8 minute

Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”

Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
Actualitateacum 32 de minute

LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini

Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 47 de minute

VIDEO | Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”

Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să...
Ştirea zileiacum 2 ore

LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie

La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 ore

VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor

Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici...
Curier Județeanacum 17 ore

VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”

,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 5 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României

1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea