27-28 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria: Rute ocolitoare

Circulația rutieră va fi temporar închisă pe autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria, pentru efectuarea de lucrări, traficul fiind deviat pe două rute ocolitoare.

În vederea executării lucrărilor în zona A1 km 350+850, Calea 1 și Calea 2, a fost avizată închiderea temporară a circulației rutiere pe autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria, succesiv, pe câte o cale de circulație.

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1. Pentru executarea lucrărilor pe Calea 1 (sensul de deplasare Sebeș → Deva), circulația rutieră va fi închisă în intervalul 00:00-02:00 pe sectorul cuprins între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria.

Traficul rutier va fi deviat pe următoarea variantă de ocolire: A1 km 335+070 (Nodul Rutier Orăștie) → DN 7 km 357+100 → DN 7 (Orăștie – Spini – Simeria Veche) → DN 7 km 377+525 → A1 km 353+666 (Nodul Rutier Simeria) → Deva.

2. Pentru executarea lucrărilor pe Calea 2 (sensul de deplasare Deva → Sebeș), circulația rutieră va fi închisă în intervalul 03:00-05:00 pe sectorul cuprins între Nodul Rutier Simeria și Nodul Rutier Orăștie.

Traficul rutier va fi deviat pe următoarea variantă de ocolire: A1 km 353+666 (Nodul Rutier Simeria) → DN 7 km 377+525 → DN 7 (Simeria Veche – Spini – Orăștie) → DN 7 km 357+100 → A1 km 335+070 (Nodul Rutier Orăștie) → Sebeș.

Pe durata instituirii restricțiilor de circulație, echipajele Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva vor monitoriza permanent traficul în zona afectată, în vederea asigurării fluenței circulației și prevenirii producerii accidentelor rutiere.

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